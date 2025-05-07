Küresel Piyasalar, Fed’in Faiz Kararını Bekliyor

KÜRESEL PİYASALARDA İYİMSERLİK ETKİSİ

Küresel piyasalar, ABD ile Çin’in yapacağı ticaret görüşmeleri hazırlıklarının iyimserliğini taşırken, bu akşam ABD Merkez Bankası’nın (Fed) alacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın konuşmasına yoğun ilgi gösteriliyor. Karşılıklı gümrük tarifeleri nedeniyle oluşan riskler öngörülebilirliği azaltırken, ABD ve Çin’in müzakere yapma planı, Fed’in faiz kararından önce piyasalarda olumlu bir ortam yaratıyor. Analistler, dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD’in bu hafta resmen anlaşma zemini aramasının ticaret gerilimlerini azaltabileceğini ve riskli varlıklara yönelik alımlara yol açabileceğini belirtiyor.

POWELL’IN AÇIKLAMALARI DİKKATLE TAKİP EDİLECEK

Analistler, Fed Başkanı Powell’ın kullanacağı söylem tonunun ve sözlü yönlendirmelerin yatırımcılar tarafından dikkatle takip edileceğini ifade ediyor. Para piyasalarında, Fed’in politika faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmeyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, Trump’ın Kanada Başbakanı Mark Carney’i Beyaz Saray’da ağırladığı görüşme sırasında yaptığı açıklamalar da göz önünde. Trump, Çin’in ticaret konularında görüşme isteği olduğunu ve bu ülkeden ticaret yapmamanın bir kayıp olmadığını vurgulayarak, “Onlar bizimle anlaşma imzalamak zorunda” dedi.

TİCARET DENGESİ VE RİSK ALGILARI

ABD Ticaret Bakanlığı’nın verileri, mart ayında ABD’nin ithalatında artış olduğunu ve ülkenin ticaret açığının rekor seviyeye ulaştığını ortaya koydu. Mart ayında ticaret açığı, aylık bazda yüzde 14 artışla 140,5 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaşmış durumda. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, borç tavanının yükseltileceğini ve ABD hükümetinin temerrüde düşmeyeceğini belirtiyor. Bu açıklama piyasalarda artan risk algısını sınırlıyor. Kurumsal tarafta ise, Trump’ın ilaçlara yönelik gümrük vergilerini iki hafta içinde açıklayacağını söylemesi, ilaç üreticilerinin hisselerinde düşüşe yol açtı. Ford Motor, tarifelere dair belirsizlik nedeniyle 2025 mali yılına ait finansal öngörülerini askıya aldığını duyurdu.

TARİFELERDE GÖRÜŞMELERİN ETKİLERİ

Küresel riskler nedeniyle altının ons fiyatı, gerginliklerin azalmasıyla birlikte dün 3 bin 430 dolara kadar yükseldikten sonra, yeni güne düşüşle başladı ve şu an 3 bin 385 dolardan işlem görüyor. Mayıs ayının başından itibaren tarifeler ve makroekonomik veriler doğrultusunda ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,31 seviyesinde, dolar endeksi ise yatay seyirle 99,5’te bulunuyor. Brent petrolün varili, ticaret görüşmeleri destekli olarak yükseldi ve şu anda 62,5 dolardan alıcı buluyor. New York Borsası’nda S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri sırasıyla yüzde 0,77, yüzde 0,87 ve yüzde 0,95 değer kaybetti.

AVRUPA BORSALARINDA KARMAŞIK SEYİR

Avrupa borsaları, dün karışık bir seyir izlerken, ABD ile Çin’in masaya oturması, bölge hisse senedi piyasalarda etkili olması bekleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik haber akışları ile şirket bilanço açıklamaları pozitif veya negatif yön belirleme unsurları arasında yer alıyor. Çin’in diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümünde Avrupa Birliği’ne karşılıklı güven çağrısında bulunduğu dikkat çekiyor. AB de Rusya’dan enerji ithalatının aşamalı olarak sonlandırılmasını planlıyor.

ASYA’DA EKONOMİYİ DESTEKLEME ADIMLARI

Asya pazarlarında gelişen olumlu hava ile birlikte ABD ve Çin’in üst düzey yetkilileri, tarife konularını ele almak için bir araya gelecek. Çin Merkez Bankası, 7 gün vadeli ters repo faiz oranını yüzde 1,5’ten yüzde 1,4’e indirdi. Zorunlu karşılık oranını 50 baz puan düşürme kararı aldı, bu durum finansal sisteme 1 trilyon yuan kadar likidite sağlar. Japonya’daki hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise 52,4 oldu.

BİST 100 ENDİKSI VE DÖVİZ KURLARI

Dün Borsa İstanbul’da alış ağırlıklı bir seyir izlendi ve BIST 100 endeksi günü yüzde 0,25 yükselişle 9.134,68 puanla kapadı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP), BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise yüzde 0,2 artarak 10.453,00 puandan işlem gördü. TCMB Başkanı Fatih Karahan, talep koşullarının dezenflasyon sürecini olumsuz etkileyebileceğine dikkat çekti. Dolar/TL ise yüzde 0,2 artışla 38,6230’dan kapanırken gün içinde 38,6440 seviyesinden işlem görüyor. Bugün, Fitch Ratings’in Türkiye konulu webinarı ve Fed’in faiz kararı gibi önemli gelişmeler takip edilecek.