Küresel Piyasalar Gerilimi Yaşarken Altın Artıyor

KÜRESEL PİYASALARDA GÜVENLİ LİMAN TALEBİ

Küresel piyasalar, İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmaların getirdiği gerginliği deneyimlediği süreçte, güvenli liman arayışındaki talep artıyor. Bu durum, iç piyasada gram altının rekor seviyelere ulaşmasına neden oldu.

COMMERZBANK’TAN ALTIN HEDEFİ GÜNCELLEMESİ

Commerzbank, altın fiyatları için hedef tahminlerinde güncellemeler yaptığını açıkladı. Banka, bu yıl için ons altın tahminini 3 bin dolardan 3 bin 400 dolara çıkardı. Ayrıca, 2026 sonu için olan tahminini de 3 bin dolardan 3 bin 600 dolara yükseltti.

GÜMÜŞ FİYATLARINDA YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Aynı zamanda, ons gümüş için 2025 sonu tahminini 34 dolardan 37 dolara, 2026 sonu tahminini ise 36 dolardan 40 dolara artırdı. Bu durum, gümüş piyasasında da yükseliş beklentilerini güçlendiriyor.