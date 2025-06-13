Küresel Piyasalar Gerilimle Yükseliyor

GÜVENLİ LİMAN TALEBİ ARTALIYOR

Küresel piyasalarda İsrail-İran arasındaki çatışmanın yarattığı gerilim, güvenli liman olarak görülen varlıklara olan talebi artırdı. Bu süreçte gram altın iç piyasada rekor seviyelere ulaştı. Yatırımcılar, belirsizlikler karşısında değersizleşmeyen varlıkları tercih etmeye başladı.

Commerzbank, altın fiyatlarıyla ilgili tahminlerini güncelleyerek bu yıl için ons altın hedefini 3 bin dolardan 3 bin 400 dolara çıkardı. Ayrıca, 2026 sonu için ons altın tahminini de 3 bin dolardan 3 bin 600 dolara yükseltti. Banka, altın yatırımcılarının dikkatini çekecek yeni hedeflerle beklentilerini aktardı.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA YÜKSELİYOR

Gümüş fiyatları da benzer bir yükseliş trendi gösteriyor. Commerzbank, ons gümüş için 2025 sonu tahminini 34 dolardan 37 dolara, 2026 sonu tahminini de 36 dolardan 40 dolara yükseltti. Bu rakamlar, gümüşe olan yatırım talebinin artmasıyla birlikte gözlemlenen bir gelişme olarak dikkat çekiyor.