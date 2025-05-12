Küresel Piyasalar, Ticaret Görüşmeleriyle Pozitif Seyrediyor

KÜRESEL PİYASALARDA POZİTİF SEYİR

Küresel piyasalar, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin olumlu geçmesinin etkisiyle haftanın ilk işlem gününde pozitif bir seyir izliyor. Bir süre devam eden ABD-Çin tarife ve ticaret anlaşmazlıklarının giderilmesi için taraflar hafta sonu İsviçre’nin Cenevre kentinde toplandı. Yapılan görüşmeler ardından Beyaz Saray, “ABD, Cenevre’de Çin Ticaret Anlaşmasını Açıkladı” başlıklı bir açıklama paylaştı. Açıklamada, Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer’ın, yapılan ticaret görüşmelerinin değerlendirmeleri yer aldı.

TİCARET GÖRÜŞMELERİNDEN BEKLENTİLER

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, görüşmelerin verimli geçtiğini ve önemli ilerlemeler kaydettiklerini belirtti. Bessent, “ABD ile Çin arasındaki çok önemli ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydettiklerini bildirmekten memnuniyet duyuyorum” dedi. ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer de görüşmeleri yapı bakımından olumlu nitelendirdi. Analistler ise tarafları memnun eden bir ticaret anlaşmasının küresel pay piyasalarında risk algısını azaltabileceğini ve küresel ekonomik belirsizliklerin azalmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti.

GELECEK BİLGİLENDİRME VE HENÜZ BELİRSİZLİKLER

Bessent, görüşmelere ilişkin detaylar hakkında bugün kapsamlı bir bilgilendirmenin yapılacağını kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından görüşmelerin iyi geçtiğini ve büyük ilerleme kaydedildiğini belirtti. Çin’in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, görüşmelerde önemli mesafe alındığını ve taraflar arasında önemli bir mutabakata varıldığını söyledi. Bununla birlikte, analistler bu hızlı anlaşmanın bazı riskler içerdiğine dikkat çekti ve gelecekte ortaya çıkacak boşlukların taraflar arasındaki gerilimleri artırabileceğini vurguladı.

ENFLASYON VERİLERİ GÜNDEMDE

Bu hafta dikkatler, ABD’de yarın açıklanacak tüketici enflasyonu ve çarşamba günü açıklanacak üretici enflasyonuna çevrildi. ABD Merkez Bankası (Fed) ise geçen hafta politika faizini sabit bıraktığı toplantının metninde, ekonomik belirsizliklerin arttığını vurguladı. Analistler, bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinin ülkedeki ekonomik gidişatla ilgili daha çok bilgi vereceğini belirtti. Ayrıca, enflasyon verisinin alt kalemlerinde tarifelerin etkisine yönelik sinyallerin aranacağı ifade edildi.

PİYASALARDA İYİMSER GÖRÜNÜM

ABD’de endeks vadeli kontratlar, Çin-ABD müzakerelerinden gelen iyimser haber akışıyla yeni haftaya yüzde 1’i aşan yükselişlerle başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,40 seviyesinden dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,3 artışla 100,6 seviyesine ulaştı. Altının ons fiyatı, ticaret gerilimlerinin azalacağı beklentisiyle yeni haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,4 azalışla 3 bin 270 dolardan işlem gördü. Brent petrolün varili ise yüzde 0,4 artışla 64,1 dolardan işlem görüyor.

AVRUPA’DA UYUMSUS KİM KONUŞULUYOR

Avrupa borsalarında pozitif bir seyir işlenirken, gözler Ukrayna-Rusya Savaşı’na ilişkin haber akışına çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Rusya’dan yarın tam, kalıcı ve güvenilir ateşkes sağlanması yönünde beklediklerini ifade etti. Analysts, savaşın sona ermesinin Avrupa ekonomileri üzerinde olumlu etkileri olacağını vurguladı.

ASYA BORSALARINDA POZİTİF SEYİR

Asya borsaları, ABD ve Çin ticaret müzakereleri öncesinde olumlu bir seyir izliyor. Bölgedeki ticaret gerginliklerinin son bulacağına yönelik beklentiler iyimserliği artırırken, Hindistan ile Pakistan arasındaki gerilimin son bulması da piyasalardaki risk iştahını etkiliyor. Japonya’da mart ayına ilişkin cari işlemler dengesi beklentilerin altında, dış ticaret dengesinde ise fazlalık oluştu. Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3, Kospi endeksi yüzde 0,7, Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hang Seng endeksi yüzde 1,2 değer kazandı.

BİST 100 ENDİKSİ YÜKSELDİ

Yurt içinde cuma günü alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,20 değer kazanarak 9.390,51 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, normal seans kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,3 artışla 10.787,00 puanda işlem gördü. Dolar/TL, önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 38,7440 seviyesinden işlem görüyor.

YATIRIMCILARIN TAKİP ETTİĞİ VERİLER

Bugün yurt içinde perakende satışlar, yurt dışında ise ABD’nin federal bütçe dengesi izlenecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.450 ve 9.550 puanın direnç; 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğu belirtiliyor.