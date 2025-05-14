Küresel Piyasalarda, ABD Ve Çin Gümrük Vergileri İndirdi

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin’in ilave gümrük vergilerini geçici olarak düşürme konusunda uzlaşmasının yarattığı iyimserlik devam ediyor. Ancak, bu tarifelerin ekonomiler üzerindeki potansiyel etkilerine dair soru işaretleri tam anlamıyla ortadan kalkmıyor. ABD hükümetinin korumacı ticaret politikalarına dayanan gümrük tarifeleri ile ilgili gelişmeler, piyasalarda belirleyici olmaya devam ediyor. Her ne kadar ABD ile Çin’in tarifeleri 90 gün boyunca azaltma konusunda anlaşma sağlaması, piyasalardaki gerilimi bir nebze hafifletse de, düşük de olsa uygulanacak tarifelerin varlığı ve gelecekte yeni bir karşılaşma yaşanma ihtimali, belirsizlik yaratmaya devam ediyor.

ENFLASYON VERİLERİ VE PİYASALAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Tarifelerin küresel ticareti sekteye uğratabileceği ve enflasyonist baskıları yeniden artıracağı endişeleri devam ediyor. Ancak, ABD’de açıklanan son enflasyon verilerinin beklentilerin altında kalması, bu gerginliğin bir miktar azalmasına katkı sağladı. Analistler, açıklanan enflasyon verilerinin tarifelerin etkilerini kısmen yansıttığını belirtiyor. Özellikle mayıs ayı verilerinde gümrük vergilerinin fiyatlar üzerindeki etkileri net bir şekilde görülebilecek. Bunun yanı sıra, ABD Merkez Bankası’nın (Fed), enflasyondaki yıllık yavaşlamaya rağmen para politikası adımları atabilmesi için tarife politikalarından kaynaklanacak fiyat baskılarının daha belirginleşmesini beklemesi, piyasada faiz indirim beklentilerini eylül ayına kaydırdı. Piyasalardaki fiyatlamalarda Fed’in bu yıl toplam iki kez politika faizini indireceği öngörülüyor.

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN YATIRIM TAHAHÜDÜ

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’da düzenlenen yatırım forumunda yaptığı konuşmada, “Kongre, ABD tarihindeki en büyük vergi indirimi düzenlemesini geçirmeye bir adım daha yaklaştı. Bunu başarırsak ülkemiz roket gibi olacak.” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca ABD borsalarındaki yükselişi vurgulayarak, piyasaların daha yüksek seviyelere çıkacağını söyledi. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda ise enflasyon, benzin ve enerji fiyatlarının düştüğünü belirterek, Fed’in de faiz düşürmesi gerektiğini dile getirdi. Öte yandan, Fitch Ratings, ABD ile Çin’in tarifeleri düşürmesinin önemli gerilimi azalttığını ancak bu durumun ticaret savaşının sona erdiği anlamına gelmediğini aktardı.

ABD TAHLİL PİYASASI VE ALTIN FİYATLARI

ABD tahvil piyasalarında son günlerde devam eden satış eğilimi, bugün sona erdi. Dün 4 baz puan yükselerek yüzde 4,50 seviyesine çıkan ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, yeni günde yüzde 4,47’ye geriledi. Altının ons fiyatı, ticaret gerilimlerinin azalması ve yatırımcıların kar realizasyonu ile birlikte yüzde 0,8 değer kaybı yaşayarak 3.225 dolara düştü. Dolar endeksi ise yüzde 0,6 düşerek 101 seviyesinden kapandı ve yeni günde yüzde 0,1 azalışla 100,9 seviyesinde işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı da şu an yüzde 0,5 düşerek 65,9 dolardan alıcı buluyor. New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yüzde 0,72, Nasdaq endeksi yüzde 1,61 yükselirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,64 geriledi. S&P 500 endeksi, yılın en düşük seviyesinden toparlanarak kayıplarını geri kazandı.

AVRUPA VE ASYA PİYASALARI

Avrupa borsalarında Amerika ile Çin arasındaki yapılan anlaşma ve Rusya-Ukrayna Savaşı’na dair iyimserliklerle pozitif bir seyir izleniyor. Gözler bugün Almanya’da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi Klaas Knot, global ölçekte bazı para birimlerinin dolarla rekabet etmeye çalışacağına dikkat çekerek, dolanın uzun bir süre daha dünya üzerindeki temel para birimi olacağını belirtti. Almanya’nın DAX 40 endeksi yüzde 0,31, Fransa’nın CAC 40 endeksi yüzde 0,30 ve İtalya’nın FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 yükseliş gösterirken, İngiltere’nin FTSE 100 endeksi yatay seyretti.

Asya borsalarında ise, ABD ile Çin arasında gümrük tarifelerinin düşmesinin getirdiği iyimserlikle, risk iştahı arttı. Ancak, tarifelerin durumu konusunda belirsizliklerin devam etmesi, bölge pay piyasalarında risk unsuru oluşturuyor. Bugün açıklanan rakamlara göre, Japonya’da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık bazda beklentilerin altında kalarak yüzde 0,2 artmış, yıllık bazda ise yüzde 2,4 olarak gerçekleşmiştir. Hindistan ile Pakistan arasında sağlanan ateşkese dair haberler de dikkatle takip ediliyor. Hindistan hükümeti, Cammu Keşmir meselesinde Trump’ın açıklamalarına tepki gösterdi ve konunun iki ülke arasında çözülmesi gereken bir mesele olduğunu ifade etti.

BORSADA SONA ERİŞİLEN SEVİYELER

Borsa İstanbul’da ise BIST 100 endeksi dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,48 değer kaybıyla 9.700,17 puandan tamamladı. Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Türkiye’nin büyüme tahminlerini bu yıl için yüzde 2,8, gelecek yıl için ise yüzde 3,5 olarak öngördü. Banka, bölgesel ekonomik büyüme tahminini de yüzde 0,2 düşürerek yüzde 3’e revize etti. Bu değişikliklerin, küresel ekonomik belirsizlikler ve zayıf dış talep nedeniyle gerçekleştiği bildirildi. Dolar/TL, piyasanın kapanışında 38,7910 seviyesinden işlem görürken, gün içinde ise 38,7900 seviyesine geriledi. Analistler, yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Almanya’daki enflasyon verilerinin yakından izleneceğini belirtiyor. BIST 100 endeksinde destek seviyeleri 9.600 ve 9.500, direnç seviyeleri ise 9.800 ve 9.900 olarak ifade ediliyor.