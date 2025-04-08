Küresel Piyasalarda Altın Fiyatı Dalgalanıyor

KÜRESEL PİYASALARDAKİ DİNAMİKLER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarında dalgalanmaların devam etmesine yol açıyor. Özellikle ABD’nin Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikleri ve Fed’in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların altına yönelmesini sağlıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara neden olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli bir şekilde hareket etmeye yönlendiriyor.

8 Nisan 2025 Salı itibarıyla altın fiyatlarında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Gram altın, saat 10:15 itibariyle yüzde 1,05 artış göstererek 3680,21 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın, aynı saatte yüzde 1,03 artışla 5981,37 TL seviyesine ulaşıyor. Yarım altın ise yüzde 1,03 artışla 11962,75 TL’den işlem görürken, tam altın da yüzde 1,03 artışla 23888,57 TL’den satılıyor. ONS altın ise aynı saatte yüzde 1,02 artışla 3012,52 TL olarak kaydediliyor. Kapalıçarşı’da gram altın ise güne 3747 liradan alım yapılırken 3797 liradan satılıyor.