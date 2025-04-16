Küresel Piyasalarda Altın Fiyatları Artıyor

KÜRESEL PİYASALARDA ALTIN FİYATLARINDA DALGALANMA

Küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların sürmesine neden oluyor. Özellikle ABD’nin Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimleri ve Fed’in faiz politikalarıyla ilgili beklentiler, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendiriyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlar yaşatırken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli olmaya itiyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

16 Nisan 2025 Çarşamba itibarıyla altın fiyatlarında son durum şu şekilde: Gram altın, saat 10:36 itibarıyla yüzde 2,18 artışla 4040,60 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın, saat 10:36’da yüzde 2,10 artarak 6548,12 TL’den alıcı buluyor. Yarım altın da aynı saatte yüzde 2,10 artışla 13096,24 TL’den işlem görmekte. Tam altın, saat 10:36’da yüzde 2,10 artarak 26152,05 TL’den işlem görüyor. ONS altın, saat 10:36 itibarıyla yüzde 2,10 artışla 3297,19 TL’den satılmakta. Ayrıca, Kapalıçarşı’da gram altın 4041 TL’den alınırken 4095 TL’den satılıyor.