Küresel Piyasalarda Altın Fiyatları Dalgalanıyor

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER ALTIN FİYATLARINI ETKİLİYOR

Küresel piyasalarda yaşanan olaylar, altın fiyatlarının dalgalanmasına yol açıyor. Özellikle ABD’nin Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimleri ve Fed’in faiz politikalarına ilişkin beklentiler, yatırımcıların altına yönelmesini sağlıyor. Bu durum, altın fiyatlarında belirgin artışlara neden oluyor. Aynı zamanda piyasalardaki belirsizlik, yatırımcıları daha dikkatli hareket etmeye itiyor. Şimdi, 9 Mayıs 2025 Cuma tarihi itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın ne kadar? Çeyrek ve yarım altın fiyatları nedir? İşte güncel altın fiyatları ve detayları…

ALTIN FİYATLARINDAKİ SON DURUM

Gram altın, saat 10:07 itibarıyla yüzde 0,97 artışla 4146,94 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın, aynı saatte yüzde 0,69 artarak 6693,12 TL’den satılıyor. Yarım altın, saat 10:07’de yüzde 0,69 değer kazanarak 13386,23 TL’den işlem görüyor. Tam altın ise yine saat 10:07’de yüzde 0,69 artışla 26731,15 TL’den alıcı buluyor. ONS altın fiyatı, saat 10:07 itibarıyla yüzde 0,69 artarak 3329,20 TL’den işlem görmeye devam ediyor. Kapalıçarşı’da gram altın, güne 4154 TL’dan alınırken 4211 TL’dan satılıyor.