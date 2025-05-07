Küresel Piyasalarda Altın Fiyatları Düşüyor

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda meydana gelen gelişmeler, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların sürmesini sağlıyor. Özellikle ABD’nin Orta Doğu’daki jeopolitik gerginlikleri, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine yol açıyor. Bunun yanı sıra, Fed’in faiz politikalarına dair beklentiler de bu durumu etkiliyor. Piyasalardaki belirsizlik, yatırımcıları daha temkinli bir yaklaşım sergilemeye yönlendiriyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

7 Mayıs 2025 Çarşamba günü itibarıyla altın fiyatlarında son durum nasıl? Gram altın saat 13:25 itibarıyla yüzde -1,13 değer kaybıyla 4212,28 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın saat 13:25 itibariyle yüzde -1,07 düşüşle 6821,25 TL’den satılıyor. Yarım altın ise aynı saatte yüzde -1,07 değer kaybıyla 13642,51 TL’den alıcı buluyor. Tam altın ise yüzde -1,07 kayıpla 27242,91 TL’den işlem görüyor.

ONS ALTINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER

Altın fiyatları düşüşte mi? ONS altın, saat 13:25 itibarıyla yüzde -1,18 azalışla 3390,27 TL’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da, gram altın sabah 4234 TL’den alınırken 4278 TL’den satılıyor. Bu veriler, piyasalardaki dalgalanmanın etkilerini açıkça gösteriyor.