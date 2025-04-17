Küresel Piyasalarda Altın Fiyatları Düşüyor

KÜRESEL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, altın fiyatlarındaki dalgalanmaların sürmesine yol açıyor. Özellikle ABD’nin Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimleri ve Fed’in faiz politikalarına dair beklentiler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesine sebep oluyor. Bu durum fiyatlarda belirgin artışlara neden olurken, piyasalardaki belirsizlik yatırımcıları daha temkinli hareket etmeye yönlendiriyor.

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Peki, 17 Nisan 2025 Perşembe itibarıyla altın fiyatlarında son durum nedir? Gram altın saat 12:40 itibariyle yüzde -0,52 değer kaybıyla 4077,77 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın saat 12:40 itibariyle yüzde -0,66 azalarak 6617,66 TL’den satılıyor. Yarım altın da bu saat itibarıyla yüzde -0,66 değer kaybı ile 13235,32 TL’den işlem görüyor. Tam altın, saat 12:40 itibariyle yüzde -0,66 azalarak 26429,80 TL’ye gerilemiş durumda.

ONS ALTIN VE KAPALIÇARŞI VERİLERİ

Ayrıca ons altın, saat 12:40 itibariyle yüzde -0,76 azalarak 3323,65 USD’den işlem görüyor. Kapalıçarşı’da gram altın güne 4095 TL’den alınaşırken, 4140 TL’den satılıyor. Bu fiyatlar, yatırımcıların dikkatle takip ettiği önemli veriler arasında yer alıyor.