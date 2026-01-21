Küresel Piyasalarda Altın Fiyatları Tarihi Zirveyi Aştı

KÜRESEL PİYASALARDA GÜVENLİ LİMAN ARAYIŞI ALTINI YÜKSELTTİ

Küresel piyasalarda güvenli liman arayışı, altın fiyatlarının tarihi zirvelere ulaşmasına sebep oldu. ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’a yönelik sert açıklamaları sonucunda ABD ile Avrupa arasındaki gerilim tırmanırken, olası bir ticaret savaşı endişesi yatırımcıların riskli varlıklardan çekilmesine ve altına yönelmesine yol açtı. Bu gelişmeler ışığında, altının ons fiyatı Çarşamba günü 4.800 dolar eşiğini geçerek tüm dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı. Gün içinde spot piyasada ons altın, 4.860 doları görürken, bazı işlemlerde 4.886 dolara kadar çıkarak yeni bir rekor kırdı. Ayrıca, gram ve çeyrek altındaki fiyatlar da yeniden rekor seviyeleri gördü.

ONS ALTINDAN GÜÇLÜ YANSIMALAR

Altındaki keskin yükseliş, yurtiçi piyasalara da etkisini gösterdi. Gram altın, sabah saatlerinde yüzde 1,5–2 oranında değer kazanarak 6.700 TL’nin üstüne çıktı ve 6.787 TL seviyesini test etti. Böylece gram altında da tarihin en yüksek seviyeleri kaydedilmiş oldu. 21 Ocak 2026 itibarıyla altın piyasasında güncel fiyatlar şu şekilde: Gram altın: 6.740 – 6.787 TL, Çeyrek altın: 11.203 TL, Yarım altın: 22.406 TL, Tam altın: 43.611 TL, Cumhuriyet altını: 44.642 TL, Ons altın: 4.840 – 4.886 dolar.

GRÖNLAND KRİZİ FİYATLARI ETKİLEDİ

Analistler, altın fiyatlarındaki yükselişin ana nedeninin Trump’ın Grönland üzerindeki kararlı tutumu ve Avrupa’ya yönelik gümrük vergisi tehditleri olduğunu belirtiyor. Bu durum, NATO içindeki dengelerin sarsılabileceği ve transatlantik ilişkilerde önemli bir kırılma yaşanabileceği endişelerini artırdı. Piyasa analisti Kyle Rodda, ABD’ye duyulan güvenin zayıfladığını ve yatırımcıların dolar ve uzun vadeli ABD tahvillerinden çıkarak altına yöneldiğini vurguladı.

DOLAR DEĞER KAYBEDİYOR, ALTINA YÖNELİM ARTIYOR

Altındaki yükselişi besleyen diğer bir faktör ise doların dünya genelinde değer kaybetmesi oldu. Dolar, euro ve İsviçre frangı karşısında son haftaların en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum dolar bazındaki altını uluslararası yatırımcılar için cazip hale getirdi. Uzmanlar, uzun vadeli ABD tahvillerinde devam eden satışların ve küresel belirsizliğin altın talebinin güçlü kalmasını sağladığını belirtiyor.

FAİZ BEKLENTİLERİ ALTINI DESTEKLİYOR

Piyasalar, Trump’ın faiz indirimi çağrılarına rağmen ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 27–28 Ocak’taki toplantısında faizleri sabit bırakmasını bekliyor. Getiri sağlamayan bir varlık olan altın, düşük faiz beklentilerinin güçlendiği dönemlerde tarihsel olarak daha iyi bir performans sergiliyor.

DEĞERLİ METALLERDE DALGALANMA

Altındaki keskin yükselişe rağmen diğer değerli metallerde kâr satışları gözlemleniyor. Spot gümüş, yüzde 1 düşerek 93.5 dolara gerilerken, platin ve paladyumda da sınırlı geri çekilmeler yaşandı.