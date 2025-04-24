Küresel Piyasalarda Belirsizlikler Hâkim

KÜRESEL PİYASALARDAKİ BELİRSİZLİKLER

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın belirsiz söylemlerinin etkisiyle karmaşık bir seyir gözlemleniyor. ABD yönetiminin korumacı ticaret politikası ve sert ekonomik söylemleri, varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Ancak Trump’ın, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Çin’e yönelik açıklamalarında tonunu yumuşatması dikkat çekiyor. Trump, Powell’a işten çıkarma düşüncesinin olmadığını ifade ederken, “Fed’in faiz oranını düşürmesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. Analistler, Trump’ın ekonomik konulardaki değişken söylemlerinin yatırımcıları temkinli kalmaya ittiğini belirtiyor.

ABD ile Çin arasındaki “ticaret savaşı” konusundaki soruları da yanıtlayan Trump, “Onlar da çok nazik olacaklar. Nihayetinde bir anlaşma yapmak zorundalar” ifadelerini kullanarak, gümrük ve ticaret anlaşmaları yapmak üzere aktif görüşmeler yaptıklarını açıkladı. Trump, bu anlaşmaların “adil” olacağının altını çizerken, “Çin ile adil bir anlaşma yapacağız. Herkes yaptığımız şeyin bir parçası olmak istiyor” şeklinde konuştu. Otomobil ve otomobil parçalarına yönelik tarifelerde değişiklik düşünmediklerini de bildirdi.

EKONOMİK GÖRÜNÜMDE DÜZENLEMELER

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise “Önce Amerika” demenin “yalnız Amerika” demek anlamına gelmediğini ifade ederek, bunun ticaret ortakları arasında “daha derin işbirliği ve karşılıklı saygı” çağrısı olduğunu dile getirdi. Fed’in Bej Kitap raporunda, tarifelere bağlı ekonomik belirsizliğin bazı bölgelerde görünümün kötüleşmesine neden olduğu kaydedildi. ABD’de altın fiyatları, yeni işlem gününde alıcılı seyrine devam ederken, 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin düşüşü %4,36 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi ise %0,2’lük bir düşüşle 99,7 seviyesine geriledi.

AVRUPA VE ASYA PİYASALARI

Dün Avrupa borsalarında pozitif bir seyir gözlemlenirken, Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili gelişmelere dikkat çekildi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, toplantılara Ukrayna’yı temsilen katılan isimleri duyurdu ve Trump’ın barış konusunda kararlılığını desteklediklerini bildirdi. Avrupa Birliği’nin ihracatında %7’lik bir artış gözlemlendiği belirtilirken, imalat sanayi PMI verileri zayıf kalmaya devam etti. Asya borsalarında ise karışık bir görünüm ortaya çıkarken, Japonya’nın Maliye Bakanı G20 ülkelerini işbirliği yapmaya çağırdı.

YURT İÇİNDE PİYASA GÖRÜNÜMÜ

Yurt içindeki Borsa İstanbul’da, 23 Nisan dolayısıyla piyasalar kapalıydı. Salı günü BIST 100 endeksi %0,10 düşerek 9.312,13 puandan kapandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dolar/TL’nin %0,1 artışla 38,3030’dan kapanmasının ardından, bugün bankalararası piyasanın açılışında %0,1 düşerek 38,2910 seviyesinden işlem gördüğünü belirtti. Bugün yurt içinde takip edilecek veriler arasında kapasite kullanım oranı ve reel kesim güven endeksi bulunuyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde önemli seviyeler de analiz ediliyor.