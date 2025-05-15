Küresel Piyasalarda Belirsizlikler Öne Çıkıyor

KÜRESEL PİYASALARDA YENİ GELİŞMELER

Küresel piyasalarda, jeopolitik olaylar ve tarifelere dair belirsizliklerin etkisiyle yön arayışı öne çıkıyor. Bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın yapacağı açıklamalara dikkatler yoğunlaşıyor. ABD ekonomisinde büyüme ve enflasyona dair riskler söz konusu iken, ABD ve Çin’in karşılıklı tarifeleri 90 gün ertelemesiyle büyüme endişeleri sınırlı da olsa azalmış görünüyor. Ancak, tarifeler nedeniyle güç kazanması beklenen enflasyon, risk iştahının sınırlı kalmasına neden oluyor. Analistler, bu hafta açıklanan nisan ayına ilişkin tüketici enflasyonunun hem aylık hem de yıllık bazda beklentilerin altında olduğunu ancak bir önceki aya göre enflasyonun güç kazanmaya devam ettiğini belirtiyor. Analistler ayrıca, tarife gerilimlerinin mevcut tarifelerin gelecek veri dönemlerinde enflasyonda yukarı yönlü etki yaratmasını bekliyor. Bugün açıklanması beklenen perakende satış ve üretici enflasyonu verilerinin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu turu kapsamında yaptığı ziyaretler ve açıklamalar, ticaret cephesindeki gelişmeler açısından önemli bir dikkat çekiyor. Beyaz Saray’dan gelen bilgilere göre, Trump’ın Katar’da minimum 1,2 trilyon dolar değerinde ekonomik işbirliği sağlamak üzere bir anlaşma imzaladığı bildirildi. Anlaşma çerçevesinde Boeing ve GE Aerospace’ın, Qatar Airways’ten 96 milyar dolarlık sipariş alınmıştır. Bu sipariş, GE Aerospace motorlarıyla çalışan 210 adet ABD yapımı Boeing 787 Dreamliner ve 777X uçağının satın alımını içeriyor. Bunun yanında, İstanbul’da gerçekleşecek olan Rusya-Ukrayna Savaşı’na yönelik barış görüşmeleri yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.

Ticaret savaşlarına dair endişelerin azaldığı dönemde altının ons fiyatındaki düşüş sürüyor. Hafta başından bu yana yaklaşık yüzde 4,3 değer kaybeden altının ons fiyatı, şu sıralar yüzde 1,4 azalışla 3 bin 132 dolardan işlem görmekte. Analistler, altın tarafında ticaret gerilimlerinin gelecek dönemde yavaşlayacağı beklentisi ve yatırımcıların kar realizasyonu ile satışların gerçekleştiğini belirtiyor. ABD tahvil piyasasında ise 5 iş günü süren satış eğiliminin ardından yatan bir seyir gözlemleniyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi, dün 4 baz puan artarak yüzde 4,54 seviyesine çıkmış ve yeni günde yüzde 4,53’ten işlem görmekte. Dolar endeksi, yatay hareketle günü 101 seviyesinden tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 0,2 azalışla 100,8 seviyesinde bulunuyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 1,6 düşüşle 64,4 dolardan işlem görüyor.

Avrupa borsalarında dün Rusya ve Ukrayna’nın barış görüşmeleri öncesinde yön arayışı öne çıkarken, gözler bugün açıklanacak Avro Bölgesi’ndeki büyüme verilerine çevrildi. İmalat sanayi aktivitesindeki düşüşün etkisiyle artan resesyon endişeleri bölgenin ekonomik gündemini meşgul etmeye devam ediyor. Bugün açıklanacak büyüme verilerinin, bölgedeki ekonomik gidişat hakkında daha fazla bilgi sağlaması bekleniyor. Geçtiğimiz aylarda ABD’nin tarifelerine bağlı olarak Avrupalı tedarikçilerin zor durumda kaldıklarını vurgulayan analistler, halen devam eden otomotiv tarifeleri ve ertelenen karşılıklılık esaslı tarifelerin imalat aktivitesi için olumsuz etki yarattığını ifade ediyor. Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanlığı, ekonominin ilk çeyrekte özel tüketim, yatırım ve artan ihracatla yüzde 0,2 büyüdüğünü, imalat sektöründe iş beklentilerinin düşük kalmasının yılın diğer çeyreklerinde yavaşlama olasılığını artırabileceğini belirtiyor. Ayrıca, bugün İstanbul’da düzenlenecek barış görüşmelerinde Ukrayna ve Rusya’nın temsilcileri yer alacak.

Asya tarafında devam eden bazı tarifeler ve geleceğe dönük tarife risklerinin belirsizliği, negatif bir seyir izlenmesine yol açıyor. ABD’nin ticaret ortaklarına uyguladığı sert tarifelerin önemli bir bölümünü ertelemesi, ancak bazı ithalat tarifelerinin hala yürürlükte kalması birçok imalatçı firma için risk teşkil ediyor. Merkezi bankaların, küresel ticarete ilişkin temkinli duruşları devam ederken, Japonya Merkez Bankası’nın (BoJ) haziran ayı için fiyatlanan faiz artırımı beklentisi ekim ayına ertelenmiş görünüyor. Diğer yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, İran’ın balistik füze programına destek verdikleri iddiasıyla bazı kişi ve firmalara yaptırım getirdiğini duyurdu. Analistler, bu durumun ABD ve Çin arasındaki ticaret gerginliklerinin azalması açısından olumsuz bir etki yaratabileceğini belirtiyor. Bu gelişmelerle birlikte Japonya’da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9, Güney Kore’de Kospi endeksi yüzde 0,7, Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,5 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti.

Dün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günlük %0,01 değer kaybıyla 9.701,55 puandan kapandı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise %0,5 artışla 11.238,00 puanda işlem gördü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) toplantısında yaptığı konuşmada, enflasyonun düşürülmesi konusunda dile getirilen “başarısızlık hikayesinin” gerçekçi olmadığını ve dezenflasyon sürecinin doğru ilerlediğini söyledi. Dolar/TL, dün yatay seyirle 38,7710’dan kapanmışken, bugünkü açılışta 38,7770 seviyesinden işlem görmekte. Analistler, yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi’nde büyüme ve ABD’de üretici enflasyonunun takip edileceğini ifade ediyor. Teknik olarak BIST 100 endeksinde 9.800 ve 9.900 puanlar direnç, 9.600 ve 9.500 seviyeleri destek konumunda görülüyor.

Piyasalarda bugün gözlemlenmesi beklenen veriler arasında şu başlıklar yer alıyor:

09.00 İngiltere, 1.çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

09.00 İngiltere, mart ayı sanayi üretimi

09.00 İngiltere, mart ayı dış ticaret dengesi

11.00 Türkiye, nisan ayı bütçe dengesi

12.00 Avro Bölgesi, 1.çeyrek Gayrisafi Yurtiçi Hasıla (GSYH)

12.00 Avro Bölgesi, mart ayı sanayi üretimi

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

15.30 ABD, mayıs ayı New York Fed imalat sanayi endeksi

15.30 ABD, mayıs ayı Philadelphia Fed imalat sanayi endeksi

15.30 ABD, nisan ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE)

15.30 ABD, nisan ayı perakende satışlar

15.40 ABD’de Fed Başkanı Powell’ın konuşması

16.15 ABD, nisan ayı kapasite kullanım oranı

16.15 ABD, nisan ayı sanayi