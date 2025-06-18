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Küresel Piyasalarda Döviz Dalgalanmaları Takip Ediliyor

PİYASALARDA DÖVİZ KURLARINDA KÜRESEL GELİŞMELER

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için önemli bir konu haline getiriyor. Özellikle son zamanlarda, Fed’in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası’nın destekleyici önlemleri ve Orta Doğu’da artan jeopolitik gerginlikler, döviz kurlarında belirgin hareketlilik yaratıyor. 18 Haziran 2025 Çarşamba itibarıyla Euro kaç TL, dolar ne kadar? İşte döviz piyasasındaki güncel durum ve detaylar.

DÖVİZ PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

Dolar/TL, saat 08:58 itibarıyla yüzde 0,08 değer kazanarak 39,5292’den işlem görüyor. Aynı şekilde Euro/TL ise yüzde 0,28 artış göstererek 45,4790’dan satılıyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,07 değer kazanarak 53,1509 seviyelerinden işlem görüyor.

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