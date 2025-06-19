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Küresel Piyasalarda Döviz Kurları Dalgalanıyor

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMALAR

Küresel piyasalarda görülen gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaları yatırımcılar ve vatandaşlar açısından yakından takip edilmesi gereken bir konu haline getiriyor. Son dönemlerde yaşanan döviz hareketlilikleri, Fed’in faiz indirimi sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası’nın uyguladığı destekleyici adımlar ve Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimler ile daha da belirgin hale geliyor.

DÖVİZ KURLARINDA GÜNCEL DURUM

19 Haziran 2025 Perşembe itibarıyla döviz piyasasındaki güncel duruma bakıldığında, Dolar/TL saat 10:04 itibarıyla yüzde 0,10 değer kazanarak 39,5611 seviyesinde işlem görüyor. Benzer şekilde Euro/TL yüzde 0,26 artış göstererek 45,4856’dan satılıyor.

STERLİN KURU NE KADAR?

Aynı zamanda Sterlin/TL de yüzde 0,36 değer kazanarak 53,1893 seviyesinden işlem görüyor. Döviz kurlarındaki bu hareketlilik, piyasa katılımcıları için yükseliş ve düşüşleri değerlendirme konusunda önemli bir fırsat sunuyor.

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