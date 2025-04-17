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Küresel Piyasalarda Döviz Kurları Değişiyor

Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaların hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için dikkatle izlenmesi gereken bir konu olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle son zamanlarda ABD’nin ekonomi politikaları, gümrük tarifeleri ile ilgili atılan adımlar ve Merkez Bankası’nın enflasyonla ilgili açıklamaları, döviz kurlarında hareketliliğe yol açıyor. 17 Nisan 2025 Perşembe itibarıyla döviz piyasasında son durum nedir?

DÖVİZ KURLARINDA GÜNCEL DURUM

Saat 16:45 itibarıyla Dolar/TL yüzde -0,12 değer kaybederek 38,0902 seviyesinden işlem görüyor.

EURO KURUNDAKİ DEĞİŞİM

Euro/TL ise yüzde 0,17 artışla 43,5460 seviyesinden işlem görüyor.

STERLİN FİYATI

Sterlin/TL ise yüzde 0,66 artış göstererek 50,8059 seviyesinden satılıyor.

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