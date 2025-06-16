Küresel Piyasalarda Jeopolitik Gerilimler Fırsatlar Oluşturdu

KÜRESEL PİYASALARDAKİ JEOPOLİTİK GELİŞMELER

Küresel piyasalarda devam eden jeopolitik gerilimler, Strategy için yeni fırsatlar sunuyor. Şirket, Bitcoin fiyatının 110.000 dolardan 103.639 dolara düştüğü kritik dönemde cephaneliğine büyük bir alım hamlesi ekliyor. Nasdaq’da işlem görmeye başlayan STRD hissesi aracılığıyla ek finansman sağlayan Strategy, uzun vadeli Bitcoin biriktirme stratejisini sürdürmeye devam ediyor.

STRATEGY’İN BÜYÜK ALIM HAMLESİ

Strategy’nin son alımı, haziran ayında gerçekleşen ikinci büyük Bitcoin hamlesi olarak kayıtlara geçiyor. Michael Saylor liderliğindeki kuruluş, toplam Bitcoin varlıklarını yaklaşık 41,8 milyar dolara çıkarmayı başarıyor. İsrail’in İran nükleer tesislerine yönelik saldırı haberlerinin ardından kripto piyasalarında görülen volatilite, Strategy için uygun bir giriş noktası yaratıyor. Şirket, BTC başına ortalama 104.080 dolarlık bir fiyattan alım yapıyor.

YENİ FİNANSMAN ARACININ ETKİLERİ

Strategy’nin üçüncü Bitcoin destekli imtiyazlı hissesi STRD, 11 Haziran’da Nasdaq’da işlem görmeye başladı. Bu yeni finansman aracıyla şirket, 250 milyon dolarlık ek sermaye toplama hedefini duyurdu. STRD finansmanı dahilinde, Strategy hisse başına 100 dolardan 2,5 milyon A Serisi Kalıcı Stride İmtiyazlı Hissesinin yüzde 10’unu ihraç etmeyi planlıyor. Bu adım, şirketin gelecekteki Bitcoin alımları için kaynak yaratma amacı taşıyor.

VOLATİLİTE DÖNEMLERİNDE STRATEGY’İN YAKLAŞIMI

Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibine dönüşen Strategy, piyasa belirsizliklerini uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriyor. Şirket, volatilite dönemlerinde tersi bir yaklaşım benimsiyor ve bu durum, yatırımlarını artırmasına imkân tanıyor.