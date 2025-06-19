Küresel Piyasalarda Karışık Seyir İzleniyor

KÜRESEL PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR

Küresel finansal piyasalarda, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) politika faizini beklenildiği gibi sabit bırakması ve faiz indirimleri için acele etmeyeceğinin sinyallerini vermesi sonrası çeşitli dalgalanmalar yaşanıyor. Bugün yurt içinde ise tüm dikkat Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz kararına çevrildi.

BIST 100 ENDİKSİ DEĞER KAYBETTİ

Dün, satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi yüzde 1,54 değer kaybederek 9.196,13 puanla günü kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) ise, BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat, akşam seansında normal seans kapanışının yüzde 0,5 üzerinde 10.346,00 puandan işlem gördü. Bugün açıklanacak TCMB’nin faiz kararı, yatırımcıların dikkati üzerinde yoğunlaştı.

AA Finans’ın gerçekleştirdiği beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB’nin politika faizini yüzde 46 seviyesinde tutmasını öngörüyor. Ayrıca, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35,50 olarak belirlendi.

DOLAR/TL’DE HAREKETLİLİK

Dolar/TL, dün yüzde 0,1 artışla 39,5220’den kapanırken, bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 39,5570 seviyesinden işlem görüyor. Analistler, yurt içinde ve dışında yoğun bir veri gündemi olduğunu vurgulayarak, BIST 100 endeksinde 9.100 ve 9.000 seviyelerinin destek, 9.200 ve 9.300 puanın ise direnç konumunda olduğunu ifade ediyor.