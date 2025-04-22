Küresel Piyasalarda Karışık Seyir İzleniyor

KÜRESEL PİYASALARDA BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerinin artması ve ABD’nin ticaret politikalarına dair belirsizlikler karışık bir seyrin yaşanmasına yol açıyor. ABD’nin uyguladığı korumacı ticaret politikalarından kaynaklanan belirsizlikler sürerken, Fed ile Trump arasında olabilecek politika uyumsuzluğu varlık fiyatlarını etkiliyor. Trump, Truth Social sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Powell’ı hedef alarak faiz oranlarında “önleyici indirimler” yapılması gerektiğini belirtti. Enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli ölçüde düştüğünü ifade eden Trump, “neredeyse hiç enflasyon olmadığını” vurguladı ve Powell’ın faiz oranlarını düşürmemesinin ekonomide yavaşlamaya yol açabileceğini kaydetti. Önceki hafta da Powell’ı “geç kalmakla” eleştiren Trump, Powell’ın görevden ayrılmasını istemesi durumunda hemen ayrılabileceğini söyledi.

Trump’ın Powell’a yönelik eleştirilerinin artması, Bankanın bağımsızlığı konusundaki endişeleri artırırken, bu durum doların değer kaybetmesine yol açıyor. Analistler, Trump’ın eleştirilerinin ABD varlıklarına yönelik halihazırda azalan yatırımcı güvenini daha da sarsabileceğine dikkat çekerek, konuya ilişkin hükümet ve Fed yetkililerinin açıklamalarının piyasaların yönü üzerinde etkili olacağının beklendiğini belirtti. Tarife müzakerelerine dair haber akışı da dikkatle izleniyor. Trump, düzenlenen Paskalya töreninde Avrupa Birliği (AB) ile gümrük tarifeleri konusunda bir anlaşmaya varmalarının yüksek ihtimal olduğunu ifade etti ve “Nihayetinde herkesle bir anlaşma yapacağız,” dedi.

Jeopolitik gelişmeler açısından Trump, Rusya-Ukrayna sürecinin olumlu ilerlediğini belirterek, “Rusya-Ukrayna anlaşmasının bu hafta gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek” değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca İran’la yürütülen müzakereler hakkında “İran’la çok iyi görüşmeler yaptık,” şeklinde cevap verdi. Ticaret savaşları ve Fed ile ABD hükümeti arasında süregelen politika uyumsuzluğu endişeleri dolayısıyla altının ons fiyatı yeni işlem gününde 3 bin 494,80 dolara kadar yükseldi ve rekor tazeledi. Şu an ons altın yüzde 5,1 artışla 3 bin 482 dolardan işlem görüyor. ABD tahvillerinde ise satıcılı bir seyir gözlemlenirken, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,42 seviyesinde dengelendi.

NEW YORK BORSASI’INDA DÜŞÜŞLER

Trump’ın Powell’a yönelik eleştirilerinin ardından, risk algısının artmasıyla New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yüzde 2,36, Nasdaq endeksi yüzde 2,55 ve Dow Jones endeksi yüzde 2,48 değer kaybetti. ABD’de endeks vadeli kontratlar yeni güne pozitif bir seyirle başladı. Analistler, bugün Tesla, Verizon, Lockheed Martin ve 3M gibi şirketlerin 1. çeyrek finansal sonuçlarının takip edileceğini belirterek, hisse ve sektör bazlı oynaklıkların artabileceğine vurgu yaptı. Avrupa piyasaları, Paskalya tatilinin ardından oluşturulacak ilk gün dolayısıyla açılacakken, yatırımcılar ABD ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki tarife müzakerelerine odaklanmaya devam ediyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde’ın yapacağı açıklamalar da dikkatle İzlenecek. Analistler, Avro Bölgesi’nin en büyük ticaret partneri konumundaki ABD ile bir anlaşmaya ulaşma iyimserliğinin arttığını kaydetti.

ASYA BORSA GELİŞMELERİ

Asya borsalarında karışık bir seyir gözlemlenirken, tarife müzakereleri konusundaki haber akışı önemini koruyor. Japonya Başbakanı İşiba Şigeru, yaptığı açıklamada Japonya’nın 2019 yılında ABD ile imzalanan ticaret anlaşmasını feshetme planının olmadığını ancak anlaşmanın şartlarıyla ilgili endişelerini dile getireceğini açıkladı. Analistler, Çin hariç bölge ülkelerinin müzakerelere karşı olumlu bir tutum sergilediğini belirtirken, ABD tarafındaki gelişmelerin ardından dolar/Japon Yeni paritesi yüzde 0,6 düşerek 139,9 ile Eylül 2024’ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Nikkei 225 endeksi Japonya’da yüzde 0,1, Güney Kore’de Kospi endeksi de yüzde 0,1 düşerken, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 ve Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 artış gösterdi.

BIST 100 ENDEKSİ’NDE YÜKSELİŞ

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi alış ağırlıklı bir seyir izleyerek, günü yüzde 0,05 artışla 9.321,64 puandan tamamladı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı nisain vadeli kontrat ise önceki gün kapanışına göre yaklaşık yüzde 0,6 artışla 10.257,00 puanda işlem gördü. Dolar/TL ise dün yüzde 0,5 artış göstermişti ve 38,1970 ile kapanırken, bu sabah bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 38,2520 seviyesinden işlem görüyor. Bugün yurt içinde tüketici güven endeksi ve finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise Richmond Fed imalat sanayi endeksi ve ECB Başkanı Lagarde’ın konuşmasının takip edilmesi bekleniyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.400 ve 9.500 puan direnç, 9.250 ve 9.150 seviyeleri ise destek konumunda değerlendiriliyor.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Bugün piyasalar için takip edilecek veriler arasında şunlar bulunuyor: 10.00 Türkiye, nisan ayı tüketici güven endeksi 10.00 Türkiye, nisan ayı finansal hizmetler güven endeksi 17.00 ABD, nisan ayı Richmond Fed imalat sanayi endeksi 17.00 Avro Bölgesi, nisan ayı tüketici güven endeksi 17.00 Avro Bölgesi, ECB Başkanı Lagarde’ın konuşması.