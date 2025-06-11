Küresel Piyasalarda Risk İştahı Artıyor

TİCARET GÖRÜŞMELERİ VE RİSK İŞTAHI

Küresel piyasalarda, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine dair gelen olumlu açıklamalar risk iştahını artırıyor. Bugün, ABD’de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların dikkatini üzerine topluyor. Dünya genelinde ABD’nin ticaret ilişkilerinde yaşadığı gerilimler, piyasalardaki yön üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Dün, ABD ve Çin’in üst düzey yetkilileri arasındaki görüşmelerden gelen olumlu sinyaller, piyasalardaki stresi azalttı ve bu durum borsa endekslerinin artmasına yol açtı. ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve Çin’in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, “İki ülke Cenevre’de varılan ticaret mutabakatı temelinde bir çerçeve üzerinde anlaştı” dediler. Müzakere sonuçlarının, tarafların ülke liderlerinin onayı sonrası duyurulması bekleniyor. Analistler, bu durumun dünyanın en büyük iki ekonomisinin ticaret konularında uzlaşma sağlayabileceğine dair iyimserliği artırdığını ifade ediyor. Ancak sürekli değişen politikalar nedeniyle yatırımcılar somut bir anlaşmayı bekliyor.

TARIHLERİN ETKİSİ VE ENFLASYON SİNYALLERİ

ABD Temyiz Mahkemesi, devam eden temyiz sürecinde, ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı gümrük vergilerinin yürürlükte kalabileceğine karar verdi. Bu, Trump’ın “Kurtuluş Günü” olarak nitelendirdiği 2 Nisan’da duyurduğu tarifeleri uygulamasına olanak tanıyor. Mahkeme, bir sonraki görüşmeyi 31 Temmuz’a erteledi. Tarife gerilimleri küresel ölçekte belirsizlik kaynağı olmaya devam ederken, bunun ekonomiye dair birçok temel göstergeyi etkileyebileceği sıklıkla vurgulanıyor. Analistler, tarifelerin enflasyonla mücadelede elde edilen kazanımları riske atabileceğini belirtiyor ve bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisinden alınacak sinyallerin önemli olduğunu ifade ediyor.

TAHVİL PİYASALARINDAKİ SEYİR

Piyasalarda yıl içinde iki faiz indirimine yönelik fiyatlamaların hala güçlü olduğunu söyleyen analistler, tahvil piyasasında alış ağırlıklı seyrin sınırlı da olsa devam ettiğini belirtiyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi son üç iş gününde yüzde 4,46 seviyesine geriledi. Dolar endeksi ise yüzde 0,1 artarak 99,1 seviyesinde bulunuyor. Emtia tarafında, altının ons fiyatı yeni günde yüzde 0,5 artarak 3 bin 340 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 yükselişle 66,4 dolardan satılıyor. Bu gelişmelerle, dün New York Borsası’nda S&P 500 endeksi yüzde 0,55, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,25 değer kazandı. Ancak ABD’deki endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir başlangıç yaptı.

AVRUPA BORSALARI VE EKONOMİK BEKLENTİLER

Avrupa borsalarında dün karışık bir seyir yaşanıyor, özellikle ABD-Çin görüşmelerine dair gelişmeler yakından takip ediliyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Çin Merkez Bankası’ndaki bir konferansta, “Zorlayıcı ticaret politikaları finansal dengesizlikleri çözmede başarısız olmaktadır” diye belirtti. ECB üyesi Boris Vujcic ise, Bankanın bir sonraki faiz hamlesini görüşmek üzere en azından eylül ayına kadar beklemeleri gerektiğini söyledi. Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu’nun haziran sayısını yayımlayarak, Avro Bölgesi ekonomisinin büyüme tahminini bu yıl için yüzde 1’den 0,7’ye, gelecek yıl için yüzde 1,2’den 0,8’e düşürdüğünü açıkladı. Dün, İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 0,24, Fransa’da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, Almanya DAX 40 yüzde 0,77 ve İtalya FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,63 düştü.

ASYA PİYASALARINDAKİ GELİŞMELER

Asya borsalarında, ABD ile Çin arasındaki ticaret görüşmelerine ilişkin olumlu mesajlar piyasalarda yükselişe neden oldu. Xinhua’nın haberine göre, Çin’in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, görüşmelere dair yaptığı açıklamada, tarafların, “son iki günde akılcı, profesyonel, samimi ve derin temaslarda bulunduğunu ve sorunların çözümü yönünde ilerleme sağlandığını” duyurdu. Analistler, Çin’de deflasyon eğiliminin mayıs ayında da devam ettiğini belirterek, bunun bölgesel ve küresel düzeyde riskler barındırdığını vurguluyor. Diğer yandan, Japonya’da mayıs ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), önceki aya göre yüzde 0,2 ile beklenmedik bir gerileme kaydederken, yıllık bazda yüzde 3,2 artarak öngörülerin altında gerçekleşti. Bu durum, kapanışa yakın Japonya’da Nikkei 225 endeksinin yüzde 0,6, Güney Kore’de Kospi endeksinin yüzde 1,1, Çin’de Şanghay bileşik endeksinin yüzde 0,6 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksinin yüzde 1,1 yükselmesine yol açtı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE DAİR YENİ BEKLENTİLER

Dün, alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 1,82 artışla 9.659,31 puandan günü kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise gündüz seansında normal kapanışının hemen altında 10.891,00 puandan işlem gördü. Dünya Bankası, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,1, gelecek yıl yüzde 3,6 ve 2027’de yüzde 4,2 büyümesini öngördüğünü bildirdi. Daha önce yapılan tahminlerde, Türkiye’nin 2025’te yüzde 2,6 ve 2026’da yüzde 3,8 büyüyebileceği belirtilmişti. Dolar/TL, dünkü işlem kapanışında yüzde 0,2 düşüşle 39,1880’den kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında 39,1870 seviyesinde işlem görüyor. Yatırımcılar, yurt içindeki veri gündeminin sakin geçeceğini ve yurt dışında ise ABD’de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksi için 9.700 ve 9.800 seviyeleri direnç, 9.500 ve 9.400 seviyeleri ise destek konumunda.

İZLENECEK VERİLER

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şunlar: 14.00 ABD, haftalık mortgage başvuruları; 15.30 ABD, mayıs ayı ortalama saatlik kazançlar; 15.30 ABD, mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE); 21.00 ABD, mayıs ayı federal bütçe dengesi.