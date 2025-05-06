Küresel Piyasalarda, Yatırımcılar Bekle-gör Yapıyor

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının faiz kararları öncesinde yatırımcılar “bekle-gör” stratejisine yöneliyor. ABD Başkanı Donald Trump’ın uyguladığı tarife politikalarının, öncelikle ABD ve ardından dünya ekonomi üzerindeki etkileri dikkatlice izleniyor. Yarın ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günü İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) alacağı para politikası kararlarının, piyasalarda yön belirlemesi bekleniyor. Analistler, tarife uygulamalarının ABD ekonomisi üzerindeki olası etkilerinin Fed’in makroekonomik projeksiyonlarını değiştirebileceğini ifade ederek, ortaya çıkabilecek enflasyonist görünümün Fed’in faiz indirim sürecinde beklentilerden daha yavaş ilerlemesine neden olabileceğini belirtiyor. Para piyasalarında Fed’in politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Bankanın temmuz ayında faiz indirimine gitme olasılığının yüzde 72 imkân dahilinde olduğu değerlendiriliyor.

TARİFE SÖYLEMLERİ MEDYA ŞİRKETLERİNİ ETKİLEDİ

Tarife konusunda yaşanan yeni gelişmeler yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Trump, film endüstrisine yönelik tarife söylemleri sonrasında yaptığı açıklamada, film endüstrisi ile bir araya geleceğini ve onlara zarar vermek istemediğini, destek olacağını söyledi. Tarife haberlerinin etkisiyle, medya şirketlerinin hisselerinde düşüş gözlendi. Küresel izleyici kitlesi için içerik üreten ABD’li şirketlerden Netflix’in hisseleri yüzde 1,9 değer kaybetti. Yayın platformu Paramount’un hisseleri yüzde 1,6, Warner Bros Discovery’nin hisseleri yüzde 1,9 ve Walt Disney’in hisseleri yüzde 0,41 geriledi. Şu an piyasaların odak noktası olan tarife müzakereleri devam ediyor. Dün ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, bazı anlaşmalara yakın olduklarını belirtti. Tarafların tarifelerin ertelendiği bir ay geçmesine rağmen ticaret anlaşmalarına yönelik somut bir sonuç elde edilemediği, analistler tarafından aktarıldı. Şirketlerin uzun vadeli tedarik ve ticaret stratejilerinde belirsizliklerin sürmesi dikkat çekiyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞ GÖSTERİYOR

Altının ons fiyatı, Fed’in para politikası kararları öncesinde yatırımcıların güvenli liman arayışında olduğu için yükselişini üçüncü güne taşıyor. Dün yüzde 2,9 artışla 3.334 dolardan günü tamamlayan ons altın, bu yeni işlem gününde de yüzde 0,60 artışla 3.352 dolardan işlem görüyor. ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,35 seviyesinde dengelenirken, dolar endeksi yüzde 0,1 azalışla 99,8 seviyesine geriledi. Brent petrolün varili, yeni işlem gününde 1,2 değer kazanarak 60,9 dolardan işlem görüyor. ABD’nde yoğunlaşan bilanço sezonunda bugün AMD ve Super Micro Computer’in finansal sonuçları takip edilecektir. New York Borsası’ndaki S&P 500 endeksi dün yüzde 0,64, Nasdaq yüzde 0,74 ve Dow Jones yüzde 0,24 değer kaybı yaşamıştır. ABD’deki endeks vadeli kontratlar yeni güne negatif bir seyirle başladı.

AVRUPA’DA VERİ GÜNDEMİ TAKİP EDİLİYOR

Avrupa borsalarında dün Fransa hariç pozitif bir seyir gözlemlenirken, bölgede açıklanacak yoğun veri gündemi dikkatle izleniyor. Resesyon endişeleri süregeldiği için, imalat sanayi aktivitesindeki düşüş önemli bir risk olmaya devam ediyor. Analistler, hizmet sektörü aktivitesinin önem kazandığı bir dönemde, bugün açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) yatırımcıların dikkati üzerinde olacağını vurguladı. Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili haber akışı da bölgedeki diğer önemli bir takip konusu. Dün Almanya’da DAX 40 endeksi yüzde 1,12 ve İtalya’da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,39 artış gösterdi. Fransa’da CAC 40 endeksi ise yüzde 0,55 geriledi. İngiltere’de dün tatil nedeniyle işlemler gerçekleşmedi. Avrupa’daki endeks vadeli kontratlar, yeni güne negatif bir seyirle başladı.

ASYA PİYASALARINDA POZİTİF SEYİR

Asya piyasalarında ise Çin ve Hong Kong’da, ABD ile ticaret savaşlarının derinleşmeyeceğine yönelik iyimserlikler etkisini gösteriyor. Japonya ve Güney Kore’de tatil sebebiyle buralardaki piyasalarda işlemler gerçekleşmiyor. Analistler, Çin ve ABD arasındaki ticaret gerilimlerinin sınırlı da olsa azalmakta olduğunu, müzakerelerle ilgili haber akışının bölgenin öncelikli gündem maddesi olduğunu belirtiyor. Bugün açıklanan verilere göre, Çin’de nisan ayı Caixin hizmet sektörü PMI 50,7 olarak gerçekleşerek beklentilerin altında kaldı. Aynı dönemdeki bileşik PMI 51,1 seviyesiyle düşüşünü sürdürmesine rağmen, güçlü kalmaya devam ediyor. Bu gelişmeler ışığında, kapanışa yakın Çin’de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,8 oranında yükseliş gösteriyor.

YURT İÇİNDE BIST 100 ENDÜKSÜ SATIŞ YÖNLÜ SEYRETTİ

Yurt içinde ise Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyerek günü yüzde 0,60 değer kaybıyla 9.112,19 puandan kapattı. Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda (VİOP) BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise normal seans kapanışına göre yüzde 0,1 azalarak 10.440,00 puandan işlem gördü. Dolar/TL, dün yatay seyirle 38,5630’dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında bir önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 38,6120 seviyesinden işlem görmeye başladı. Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD’de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve Avrupa’da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin dikkatle izleneceğini aktarıyor. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 8.900 puan seviyeleri destek, 9.200 ve 9.300 seviyeleri ise direnç konumunda.

BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler ise şu şekilde sıralanıyor: 10.55 Almanya, nisan ayı hizmet sektörü/bileşik PMI, 11.00 Avro Bölgesi, nisan ayı hizmet sektörü/bileşik PMI, 11.30 İngiltere, nisan ayı hizmet sektörü/bileşik PMI, 12.00 Avro Bölgesi, mart ayı Üretici Fiyat Endeksi, 14.30 Türkiye, nisan ayı Reel Efektif Döviz Kuru, 15.30 ABD, mart ayı dış ticaret dengesi. Ayrıca Japonya ve Güney Kore’de piyasalar kapalı olacak.