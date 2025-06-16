Küresel Piyasalarda Yeni Fırsatlar Oluştu

KÜRESEL PİYASALARDA YENİ FIRSATLAR

Küresel piyasalarda meydana gelen jeopolitik gerilimler Strategy için yeni iş fırsatları sunuyor. Şirket, Bitcoin fiyatının 110.000 dolardan 103.639 dolara düştüğü kritik bir dönemde önemli bir alım yapıyor. Nasdaq’da işlem gören STRD hissesiyle ek finansman sağlayan Strategy, uzun vadeli Bitcoin biriktirme stratejisini devam ettiriyor.

IDARECİLİKTE İKİNCİ BÜYÜK HAMLE

Strategy’nin son alımı, haziran ayında şirketin kaydedilen ikinci büyük Bitcoin alımı olarak dikkat çekiyor. Michael Saylor liderliğindeki bu kuruluş, toplam Bitcoin varlıklarını yaklaşık 41,8 milyar dolara ulaştırmayı başarıyor. İsrail’in İran nükleer tesislerine yönelik saldırı haberlerinin ardından kripto piyasalarındaki dalgalanma, Strategy için uygun bir giriş noktası sunuyor. Şirket, BTC başına ortalama 104.080 dolardan alım işlemlerini gerçekleştirdi.

Strategy’nin üçüncü Bitcoin destekli imtiyazlı hissesi STRD, 11 Haziran’da Nasdaq’da işlem görmeye başladı. Bu yeni finansman aracı ile şirket, 250 milyon dolar ek sermaye toplama hedefini açıkladı. STRD finansmanının çerçevesinde, Strategy, hisse başına 100 dolardan yüzde 10 A Serisi Kalıcı Stride İmtiyazlı Hissesinden 2,5 milyon hisse ihraç edeceğini bildirdi. Bu adım, şirketin gelecekteki Bitcoin alımları için finansal kaynak sağlama amacını taşıyor. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy, piyasa dalgalanmaları dönemlerinde farklı bir yaklaşım benimsiyor ve belirsizlikleri uzun vadeli stratejilerinin bir parçası olarak değerlendiriyor.