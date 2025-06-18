Küresel Piyasalardaki Gelişmeler Döviz Kurları Etkiliyor

KÜRESEL PİYASALARDA DÖVİZ KURLARINDAKİ DALGALANMALAR

Küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kurlarındaki dalgalanmaların hem yatırımcılar hem de vatandaşlar için takip edilmesi gereken bir konu haline gelmesini sağlıyor. Son zamanlarda, Fed’in faiz indirme sinyalleri, Avrupa Merkez Bankası’nın destekleyici hamleleri ve Orta Doğu’daki artan jeopolitik gerilimler, döviz kurlarında hareketlilik yaratıyor.

DÖVİZ PİYASASINDA GÜNCEL DURUM

18 Haziran 2025 Çarşamba itibarıyla döviz kuru verilerine göre, Dolar/TL saat 08:58’de yüzde 0,08 değer kazanarak 39,5292’den işlem görüyor. Aynı zamanda Euro/TL yüzde 0,28 artış göstererek 45,4790’dan alım satımda bulunuyor. Sterlin/TL ise yüzde 0,07’lik bir artışla 53,1509’dan işlem görüyor.