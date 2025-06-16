Küresel Piyasalardaki Gerilimler, Yeni Fırsatlar Yaratıyor

KÜRESEL PİYASALARDAN FIRSATLAR

Küresel piyasalarda ortaya çıkan jeopolitik gerilimler Strategy için yeni fırsatlar yaratıyor. Şirket, Bitcoin fiyatının 110.000 dolardan 103.639 dolara düştüğü kritik dönemde büyük bir alım gerçekleştiriyor. Nasdaq’da işlem görmeye başlayan STRD hissesiyle ek finansman sağlayan Strategy, uzun vadeli Bitcoin biriktirme stratejisini devam ettiriyor.

STRATEGY’NİN BÜYÜK SATIN ALIMI

Strategy’nin son satın alımı, haziran ayındaki ikinci büyük Bitcoin alım hamlesi olarak kaydediliyor. Michael Saylor liderliğindeki kuruluş, toplam Bitcoin varlıklarını yaklaşık 41,8 milyar dolara yükseltiyor. İsrail’in İran nükleer tesislerine yönelik saldırı haberleri sonrasında kripto piyasalarında yaşanan dalgalanma, Strategy için uygun bir giriş noktası sağlıyor. Şirket, BTC başına ortalama 104.080 dolardan alım yapıyor.

NASCAD’DA STRD HİSSESİ İŞLEM GÖRÜYOR

Strategy’nin üçüncü Bitcoin destekli imtiyazlı hissesi STRD, 11 Haziran’da Nasdaq’da işlem görmeye başlıyor. Bu yeni finansman aracıyla şirket, 250 milyon dolar ek sermaye toplama hedefini duyuruyor. STRD finansmanın kapsamında Strategy, hisse başına 100 dolardan yüzde 10 A Serisi Kalıcı Stride İmtiyazlı Hissesinden 2,5 milyon hisse ihraç etmeyi planlıyor. Bu strateji, şirketin gelecekteki Bitcoin alımları için kaynak yaratmayı hedefliyor. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi olan Strategy, volatilite dönemlerinde ters bir yaklaşım sergiliyor. Şirket, piyasa belirsizliklerini uzun vadeli stratejisinin bir parçası olarak ele alıyor.