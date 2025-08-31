“Küresel Sumud Filosu” Denize Açıldı

FİLO GAZZE’YE YARDIM GÖTÜRMEYİ HEDEFLİYOR

Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmayı ve İsrail’in deniz ablukasını kırmayı hedefleyen “Küresel Sumud Filosu”, Pazar günü İtalya’nın Cenova ve İspanya’nın Barselona limanlarından yola çıktı. Filo, Akdeniz çevresinden birçok ülkeden katılacak tekne ile organizatörler tarafından Gazze’ye yardım amaçlı en büyük bağımsız girişim olarak tanımlanıyor.

YARDIM MALZEMELERİ DENİZE AÇILDI

Cenova limanında toplanan 300 ton gıda yardımının bulunduğu tekneler, Pazar sabahından itibaren denize açılmaya başladı. Eylemciler, “Gazze’ye yönelik yasadışı ablukayı kırmayı” ve “insani bir koridor açarak Filistin halkına yönelik devam eden soykırımı sona erdirmeyi” amaçladıklarını belirtiyor. Barselona’da, İsveçli aktivist Greta Thunberg’in de aralarında bulunduğu eylemcilerin ve yardım malzemelerinin yer aldığı konvoy, öğleden sonra alkışlar ve destek gösterileriyle denize açıldı. Cenova’da Cumartesi akşamı da filoya destek amacıyla binlerce kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirildi.

PLANA GÖRE İLERLEME

Cenova’dan yola çıkan teknelerin, önce Sicilya’nın Augusta limanına yanaşması planlanıyor. Burada, İtalya’nın diğer bölgelerinden gelen gruplarla birleşerek Gazze’ye doğru hareket etmeleri düşünülüyor. Filoya 4 Eylül’de Tunus ve Yunanistan gibi ülkelerden başka teknelerin de katılması bekleniyor. Tekne sayısı belli olmamakla birlikte, yaklaşık 50 tekne ile birçok ülkeden aktivistin bu harekete katılması öngörülüyor.

EYLEMCİLER BELİRLİ BİR AMACA HİZMET EDİYOR

Filoda yer alan aktivistler arasında Türkiye kökenliler de bulunuyor. Daha önce Haziran ayında Gazze Şeridi’ne insani yardım götürmeye çalışırken el konulan Madleen isimli yelkenlideki ve İsrail tarafından sınır dışı edilen Şuayb Ordu ile Almanya vatandaşı Yasemin Acar gibi isimler de yer alıyor. Madleen teknesindeki 12 aktivist, Gazze’ye ulaşmaya çalışırken durdurulmuş ve sınır dışı edilmişti. Temmuz ayında da 21 aktivist, Handala isimli gemiyle Gazze’ye gitme girişiminde bulunurken durdurulmuştu.

KÜRESEL KOALİSYONUN AMACI AÇIK

Eylemciler, bu kez çok sayıda tekneyle ablukayı kırmayı amaçlıyor. “Küresel Sumud Filosu” organizatörleri, bu girişimi 44 ülkeden yüzlerce aktivist, insani yardım görevlisi ve sivil toplum liderini bir araya getiren bir koalisyon olarak ifade ediyor. Eylemin amacını ise şu sözlerle özetliyorlar: “İsrail’in ablukası 18 yıldır Gazze’yi boğuyor. Filistinliler ise 77 yıldır işgal ve mülksüzleştirme altında yaşıyor. Hükümetler başarısız oldu veya suç ortaklığı yapmayı seçti. İşte bu yüzden dünyadaki insanlar harekete geçmeli.”