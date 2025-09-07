Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye destek

İSPANYA’DAN YOLA ÇIKAN KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NA KATILIM

İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak ve Filistin’le dayanışmak amacıyla 31 Ağustos’ta İspanya’dan hareket eden Küresel Sumud Filosu’na İtalya’dan katılmaya hazırlanan Yeni Şafak yazarı Ersin Çelik, Türk aktivistlerin bu filodaki desteklerinin önemini vurguladı. Çelik, dünyanın Gazze için tek bir çatı altında toplanması gerektiğini belirtti. Sicilian Adası’nda hazırlıklarını sürdüren Türk delegasyonunun üyesi olarak AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

HAZIRLIKLAR VE YOLCULUK PLANI

Ersin Çelik, Sicilya’da yedinci eğitim günlerini tamamladıklarını ve ilk defa gemilere indiklerini ifade etti. Çelik, “Yolculuğumuzun nasıl geçeceğine dair kaptanlarımızdan brifing aldık. Bu bizim için önemli bir hazırlık süreci oldu çünkü zorlu ve uzun bir seyahat bekliyor bizi. Hem fiziken hem de zihnen hazırlanmamız lazım.” dedi. Yoğun eğitimlerin ardından farklı milletlerden aktivistlerle bir araya geldiklerini de dile getirerek, “Amacımız Gazze’ye ulaşmak. Barışçıl bir şekilde ve soykırımı sona erdirmek amacıyla bu misyona katılıyoruz.” şeklinde konuştu.

TÜRK DELEGASYONUNUN ROLÜ

Sicilya’dan ne zaman yola çıkacaklarına dair soruya yanıt veren Çelik, “Birkaç gün içinde hareket edeceğiz. Barselona’dan kalkan gemiler tümüyle Tunus’a ulaştı. Biz Tunus’tan 1-2 günlük bir mesafe öndeyiz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Avrupa’da Gazze konusunda oluşan sivil inisiyatiflere dikkat çekerken, Katanya’daki gösterilere katıldıklarını ve o anki atmosferi de gözlemleme imkanı bulduğunu söyledi. Çelik, “İtalyan ve Avrupalı konuşmacılar İsrail’in Gazze’de soykırım yaptığını açıkça ifade etti. Bu tür bilinçli bir toplumla bir arada olmak, umut verici.” dedi.

AVRUPA’DA YENİ BİR FARKINDALIK

Çelik, Avrupa’da Gazze konusunda yeni bir başlangıç yaşandığının altını çizerken, bu sivil hareketin dünyanın son şansı olabileceğini düşündüğünü belirtti. “Amacımız Gazze’ye ulaşmak ve oradaki insanlara ulaşmak.” diye ekledi. Türkiye’nin bu filoda çok güçlü bir temsilinin bulunduğunu söyleyen Çelik, “Türkiye’den gelen ekip ile 15-16 kişilik bir delegasyon oluşturduk. Türkiye’nin desteği bu süreçte çok hayati bir önem taşımakta.” ifadelerini kullanarak, Türk delegasyonunun önemli gemilerin gözetmenliğini yaptığını vurguladı.

DÜNYA İÇİN GEREKEN BİR KONU

Son olarak, Çelik, Türkiye’deki kamuoyunun ve dünya genelindeki desteklerin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. “Dünya Gazze için bir araya gelmeli. Bu meseleyi yalnızca bir milletin, bir devletin veya bir etnisitenin desteğine bırakmak mümkün değil.” dedi.