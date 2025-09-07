Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye yardım ulaştırıyor

KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NUN YOLCULUĞU

Tunus’tan hareket etmeye hazırlanan Küresel Sumud Filosu’na katılan uluslararası aktivistler, bu yolculuğun Gazze’deki açlığa karşı insanlığın vicdanını savunmak için gerçekleştirildiğini belirtiyor. Katılımcılar, bu girişimin yalnızca bir insani yardım seferi olmadığını, aynı zamanda dünyaya güçlü bir siyasi mesaj ilettiklerini ifade ediyor.

AMACIMIZ ABLOKAYI KIRMAK

Uluslararası Gazze Ablukasını Kırma Komitesi Başkanı Zahir Biravi, AA muhabirine verdiği bilgide filonun Mavi Marmara’dan bu yana hazırlanan en büyük uluslararası filo olduğunu vurguladı. Biravi, “Biz sadece sembolik bir yolculuk yapmıyoruz. Bu kez onlarca gemiyle Gazze’nin nefesini kesen insanlık dışı kuşatmayı kırmak için somut bir adım atıyoruz. Amacımız, insani yardımın Gazze’ye ulaşmasını sağlayacak bir deniz koridoru açmak ve İsrail’in açlık üzerinden yürüttüğü savaş politikasını tarihe gömmek.” dedi.

SİVİL TOPLUMUN ROLÜ

Biravi, hükümetlerin sessiz kaldığı durumlarda sivil toplumun harekete geçmesi gerektiğine dikkat çektiği açıklamasında, “Gazze halkına sesleniyoruz: Dünya halkları sizinle. Filistin özgür olana kadar mücadelemizi sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu. Filoya katılan aktivistlerin güçlü kararlılığına vurgu yapan Biravi, “İsraillilerden korkmuyoruz, çünkü uzun zamandır bu ablukayı kırmaya çalışıyoruz ve Mavi Marmara’dan önce ve sonra yaşanan tüm saldırıları deneyimledik.” ifadelerini kullandı.

İNSANLIK HAYSİYETİ İÇİN MÜCADELE

Küresel Sumud Filosu’na katılan HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, “Buradaki amacımız Gazze’deki ablukayı kırmak, soykırımı durdurmak, masum çocuklara, insanlara ve sivillere insani yardım ulaştırmaktır. Bu yönüyle aslında biz kendi insanlığımızı kurtarmaya gidiyoruz.” dedi. Dinç, filonun tarihsel önemine de dikkat çekti, “Bu filo belki dünya tarihinde ilk defa deniz yoluyla onlarca geminin aynı amaç için Gazze’ye yönelmesi bakımından çok kıymetlidir.” şeklinde konuştu.

ENDONEZYA’DAN GELEN DESTEK

Endonezya’dan 50 kişilik ekibiyle katılan siyasetçi ve sanatçı Vanda Hamida, “280 milyon Endonezyalıyı temsil ediyoruz, emperyalizme ve soykırıma karşıyız. Bu yolculuk, hükümetlerimizin yapması gerekeni yerine getiriyor.” dedi. Olumsuz senaryolar karşısında duydukları endişeyi dile getiren Hamida, “Bebekleri, kadınları, doktorları ve gazetecileri öldürüyorlar. Biz sadece izleyici olamayız, dünyada hala insanlığın var olduğunu göstermek zorundayız.” diyerek kararlı duruşlarını ifade etti.

GAZZE’YE DESTEK SÜRECEK

Ömar Muhtar Filosu Yürütme Komitesini temsil eden Libyalı Dr. Muhammed el-Haddad, Küresel Sumud Filosu’na Libya’dan katılacaklarını, Tunus’a yalnızca yola çıkacak kafileyi yolcu etmek için geldiklerini ifade etti. Haddad, “Gazze yalnız kalmayacak. Ona destek olmak için çok çalıştık ve ablukayı kırana kadar desteklemeye devam edeceğiz. Planımız insani yardım götürmek.” şeklinde konuştu. Haddad, filonun yalnızca insani bir misyon taşıdığını ve şiddet yanlısı olmadıklarını belirtti.

SUMUD KAVRAMININ ANLAMI

Arapça “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud, 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavram haline geldi. Bu kavram, Filistinlilerin topraklarında kalması ve alternatif kurumlar inşa etmek gibi yollarla işgale direnmesi anlamına geliyor. Filistin’de zeytin ağacı ve hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.