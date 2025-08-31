Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye yola çıktı

Dünya genelinde 44 ülkeden aktivistlerin desteğiyle oluşturulan “Küresel Sumud Filosu” kapsamında, yardım ulaştırmak amacıyla Gazze’ye doğru yola çıkan ilk filo, İspanya’nın Barcelona kentinden hareket etti. Uluslararası aktivistler, İsrail’in Gazze’deki kuşatmasını aşmak ve insani yardım taşımak için daha önceki Madleen ve Hanzala gemileri ile gerçekleştirdikleri iki ayrı girişimin ardından bu kez Gazze için en büyük deniz seferini düzenledi. İlk filo, insani yardım çalışanları, doktorlar, sanatçılar, din adamları, hukukçular ve denizcilerden oluşan 300’den fazla aktivistle bugün hem de 20’den fazla gemi ileBarcelona’dan ayrıldı.

uli isimlerin katılımı

Filonun içinde, on binlerce gönüllünün desteğiyle ve yüzlerce aktivistin Gazze’deki açlık çeken insanlara yardım ulaştırmak amacıyla günler süren bir yolculuğa çıkmasının öncüsü olarak, ünlü isimler arasında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, Akademi ödüllü oyuncu Susan Sarandon ve Game of Thrones dizisinden tanınan Liam Cunningham da yer aldı. Filonun ayrılışı öncesinde düzenlenen basın toplantısında Thunberg, “İsrail, soykırım niyetini oldukça açık bir şekilde ortaya koyuyor. Bugün burada sorulacak soru, bizim niçin yola çıktığımız değil. Burada hikaye, başlamak üzere olduğumuz misyon ile de ilgili değil. Buradaki hikaye, Filistin’le ilgili. Burada hikaye, insanların hayatta kalabilmek için ihtiyaç duyduğu en temel imkanlardan kasıtlı bir şekilde mahrum bırakılıyor olmaları. Burada hikaye, dünyanın buna sessiz kalıyor oluşu” şeklinde konuştu.

Yeni gemilerin katılımı

Thunberg, ayrıca, İsrail’in Filistin halkını yok etmek ve Gazze Şeridi’ni ele geçirmek istediğini vurgulayarak, “Eğer bu durum insanları harekete geçirmiyorsa, eğer bu insanları koltuklarından kalkıp harekete geçmeye, sokaklara dökülmeye, örgütlenmeye yöneltmiyorsa bunu başka ne yapabilir bilmiyorum” dedi. Türkiye’den doktor, aktivist, gazeteci ve sanatçıların da katıldığı filonun ayrılışı sırasında limanda toplanan binlerce kişi, Gazze lehine sloganlar attı.

Filoya katılacak gemi sayısı artacak

Özgürlük Filosu Koalisyonu (FFC), Küresel Gazze Hareketi (GMTG), Mağrib Sumud Filosu ve Malezya Sumud Nusantara adlı kuruluşların işbirliğiyle oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, 4 Eylül’de İtalya, Yunanistan ve Tunus’tan katılacak gemilerle birlikte Gazze’ye doğru yoluna devam edecek. Organizatörler, filoya katılacak yeni gemilerle birlikte toplam gemi sayısının 50’yi aşacağını belirtiyor. Daha önce, uluslararası aktivistlerin düzenlediği yardım gemileri, İsrail tarafından engellenmişti. Haziran ayında, Madleen gemisi uluslararası sularda İsrail ordusu tarafından 9 Haziran’da durdurulmuş, sonrasında ise Hanzala isimli gemi 26 Haziran’da İsrail güçlerinin operasyonuna maruz kalmıştı.