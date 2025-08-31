Küresel Sumud Filosu, Gazze’ye Yola Çıktı

ULUSLARARASI SİVİL YARDIM FILOSU YOLA ÇIKTI

Filistin ile dayanışma sağlamak ve İsrail’in ablukasını kırmak amacıyla 44’ten fazla ülkenin desteğiyle oluşturulan Küresel Sumud Filosuna bağlı tekneler, İspanya’nın Barselona kentinden Gazze’ye doğru yola çıkıyor. İlk olarak Barselona Limanı’ndan hareket eden bu filo, ardından İtalya, Yunanistan ve Tunus’tan Akdeniz’e açılacak. İçinde 20 kadar tekne ve 300’den fazla kişinin bulunduğu bu filoda aktivist, sanatçı, politikacı, doktor ve gazeteciler yer alıyor. Gazze’deki soykırım nedeniyle İsrail ile tüm kurumsal bağlarını koparan Barselona, Küresel Sumud Filosu’nun başlangıç noktası oldu. Filodaki teknelerde, tanınmış İsveçli aktivist Greta Thunberg, İrlandalı aktör Liam Cunningham, İspanyol aktör Eduardo Fernandez ve eski Barselona Belediye Başkanı Ada Colau da bulunuyor.

THUNBERG’DEN ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Barselona Limanı’ndaki tekne hareketinden önce düzenlenen basın toplantısında Thunberg, “Gazze, baskının, soykırımın ve etnik temizliğin açık bir örneğidir. İsrail öldürüyor ve tüm dünya bu soykırımı canlı izliyor. İnsanların telefonlarından canlı yayında soykırımı izlerken hayatlarına devam etmelerini görmekten dehşete düşüyorum. İsrail, Filistin halkını yok etmek istiyor. İsrail’in bu yaptığı insanları harekete geçmeye, koltuklarından kalkıp örgütlenmeye teşvik etmezse, ne teşvik eder bilmiyorum.” diyerek mesajını iletti. Filistin için herkesin bir şey yapması gerektiğini vurgulayan Thunberg, “sessiz kalmak, suç ortağı olan hükümetlerinin de İsrail kadar suçlu olduğunu” belirtti. “Gazze’ye ulaşmak, insani yardım koridorunun açılmasını sağlamak için her türlü yol denenmeli.” diyen Thunberg, filolarının yasa dışı bir şekilde durdurulma olasılığı hakkında, “B planımız açık. Geri dönüp tekrar başlamak. Bu temiz bir misyon, insani bir misyon.” ifadelerini kullandı.

YARDIM MISYONUNUN ANLAM YÜKÜ

İspanyol aktör Fernandez, “İstesek de istemesek de Gazze hepimizi yansıtan bir ayna. Kendinizi burada konumlandırmamak imkansız. Gazze’ye doğru yola çıkan her tekne insan onurunun bir haykırışı. Bu misyon bir tehdit değil, vahşete karşı bir insanlık eylemi. Sessiz kalmak suç ortaklığıdır. Sessizlik, bombalar kadar öldürücüdür.” şeklinde konuştu. İrlandalı aktör Cunnigham ise, “Uluslararası toplum, hükümetler İsrail’e yaptırım uygulayarak bu soykırımı durdurmalı. Şu ana kadar olanlar, sessizlik, eylemsizlik dünyanın başarısızlığının ve tarihte utanç verici bir dönemin göstergesidir.” diyerek çağrıda bulundu. Eski Barselona Belediye Başkanı Colau, “Uluslararası sivil sosyal seferberlik, harekete geçmeye cesaret edemeyen korkak kurumları pozisyon almaya zorladı. İsrail çocukları, insanlığı, uluslararası hukuku öldürüyor. Gazze yalnız değildir.” dedi.

ETKİNLİK VE GÖSTERİLER

Basın toplantısına katılan aktivistler Yasemin Acar, Thiago Avila ve Saif Abukeshek, bu misyonun tamamen barışçıl ve insani olduğunu vurguladı. Aktivistler, “Uluslararası toplumun İsrail’e yönelik suç ortaklığı ve korkaklığı göz önüne alındığında, Barselona’dan yola çıkacak insani yardım misyonu elzemdir.” diyerek durumu değerlendirdi. “Bu bir dayanışma misyonudur. Neden hükümetler harekete geçmiyor? Neden insani yardım koridoru açılmıyor? İsrail’e karşı hemen yaptırım uygulanmalı. Filistin’de etnik temizlik 23 ay önce başlamadı, 1948’den bu yana devam ediyor.” şeklinde açıklamalarda bulunan aktivistler, uluslararası sivil seferberliğin her zaman Filistinlilerin yanında olacağını belirtti.

Bu arada, teknelerin Barselona’dan uğurlanmasına çok sayıda destekçi ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Etkinlik sırasında Filistin bayrağı sallayan yüzlerce kişi, “Özgür Filistin”, “İsrail’e boykot” sloganları attı. Küresel Sumud Filosunun ismi, Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelen Sumud kelimesinden gelmektedir. Bu kavram, Filistin halkı arasındaki baskı ve direnişi 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından ifade eden bir kavram haline gelmiştir. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması ve kimliklerini korumaları yolunda işgale direnişini simgeler.