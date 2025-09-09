Küresel Sumud Filosu’na Dron Saldırısı

DRON SALDIRISIYLA GAZZE’YE HAREKET EDEN FİLO HEDEFTE

İsrail’in ablukasını aşmak amacıyla Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine, Tunus’taki limanda dron saldırısı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla, saldırının detaylarını açıkladı.

ACİL KORUNMA İHTİYACI

Albanese, Tunus’taki limanda filonun ana teknesine yönelik dron saldırısını doğruladı. Ayrıca, limana doğru ilerleyen diğer iki teknenin acil korunma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.