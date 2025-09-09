Haberler

Küresel Sumud Filosu’na Dron Saldırısı

DRON SALDIRISIYLA GAZZE’YE HAREKET EDEN FİLO HEDEFTE

İsrail’in ablukasını aşmak amacıyla Gazze’ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu’nun ana teknesine, Tunus’taki limanda dron saldırısı gerçekleştirildi. Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımla, saldırının detaylarını açıkladı.

ACİL KORUNMA İHTİYACI

Albanese, Tunus’taki limanda filonun ana teknesine yönelik dron saldırısını doğruladı. Ayrıca, limana doğru ilerleyen diğer iki teknenin acil korunma ihtiyacı olduğunun altını çizdi.

ÖNEMLİ

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez, ABD’yi eleştirdi

Venezuela'nın Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, ABD'nin uyuşturucu ticaretinde önemli bir rol oynadığını ve bu ticaretten elde edilen gelirlerin büyük kısmının ABD'de tutulduğunu dile getirdi.
Yurt Dışına Çıkış Harcı Artışı Yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan düzenlemeyle, yurt dışı çıkış harcı 710 TL'den 1000 TL'ye çıkarıldı.

