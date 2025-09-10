Küresel Sumud Filosu’nun hareketi ertelendi

İSRAİL ABUKASINI KIRMAK İÇİN YOLA ÇIKAN FİLODA GECİKME

Gazze’ye yardım ulaştırmak amacıyla yol alan Küresel Sumud Filosu’nun Tunus’tan hareketi, olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Eylül Perşembe gününe ertelendi. Filonun katılımcılarından ve Mağrib Sumud Konvoyu İcra Üyesi Nebil Şennufi, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Aslında filonun bugün hareket etmesi planlanmıştı ancak uzmanlardan aldığımız hava tahminlerine göre hava şartlarının bugün kötü olacağı bildirildi. Bu nedenle teknelerin limandan çıkışı yarına ertelendi.” dedi. Şennufi, yarın erken saatlerde hava koşullarının yeniden değerlendirileceğini belirtti. Bu ertelemenin bazı lojistik aksaklıkların giderilmesine de olanak tanıdığını ifade etti. Sabah saatlerinde güvenlik birimleriyle yaptıkları toplantıda gerekli çıkış izinlerinin alındığını ve hareket etmeleri için bir engel kalmadığını aktardı. Şennufi, “Ertelemenin tek nedeni yağmur ve rüzgardan kaynaklanan olumsuz hava koşulları. Yaklaşık 36 gemi hazır, ancak 2 ya da 3 gemi henüz tamamen hazır değil. Onların bize daha sonra katılması mümkün.” şeklinde konuştu. Filo katılımcılarının sayısının 500 ila 700 kişi arasında olduğunu belirten Şennufi, “İtalya ve İspanya’dan gelecek teknelerle buluşmamızın ardından gemi sayısı daha da artacak. Ayrıca bugün Mısır devletinin bir Mısır gemisine çıkış izni verdiği bilgisini aldık.” ifadelerini kullandı.

TUNUS’TA DESTEK GÖSTERİSİ

Bu arada, binlerce Tunuslu, Tunus’un başkenti Sidi Bu Said Limanı ve sahilinde toplanarak filoya desteklerini gösterdi. Katılımcılar, Filistin davasına sahip çıktıklarını ve Gazze’deki soykırıma ile ablukayı reddettiklerini dile getirdi. Filistin ve Tunus bayraklarını taşıyan göstericiler, “Canımız, kanımız feda olsun ey Filistin”, “Lebbeyk ya Aksa”, “Gazze onurun simgesidir”, “Filistin’e özgürlük”, “Soykırımı durdurun” gibi sloganlar attı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NDAKİ KATILIM

Küresel Sumud Filosu, 40’tan fazla ülkeden katılım sağlamaktadır. Filoda, “Özgürlük Filosu Koalisyonu”, “Küresel Gazze Hareketi”, “Mağrib Sumud Konvoyu” ve Malezya merkezli “Sumud Nusantara” organizasyonu yer alıyor. Yüzlerce aktivist, gemilerle Gazze’ye doğru hareket ediyor. Daha önce Gazze’ye gitmeye çalışan gemilere İsrail’in müdahalelerde bulunduğu biliniyor; teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmiştir. Küresel Sumud Filosu, şimdiye kadar Gazze’ye doğru yola çıkan en yoğun filo olma özelliği taşıyor. “Sumud” kelimesi, Arapça’da “kararlılık” veya “sarsılmaz azim” anlamına gelmektedir. 1967’deki Altı Gün Savaşı’nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavram halini almıştır. Sumud, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yöntemlerle işgale karşı direnilmesini ifade ediyor. Filistin’de zeytin ağaçları ile hamile kadınları temsil eden bu kavram, halkın direniş sembolü olmuştur.