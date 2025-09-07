Küresel Sumud Filosu Tunus’tan Gidiyor

KÜRESEL SUMUD FİLOSU’NUN HAREKET TARİHİ DEĞİŞİYOR

Küresel Sumud Filosu’nun, teknik ve lojistik sorunlar nedeniyle Tunus’tan Gazze’ye doğru seferinin 10 Eylül’e ertelendiği ifade edildi. Filonun sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, ertelemenin İspanya’dan gelen filonun gecikmesi, hava koşulları, deniz şartları ve gemilerin durumu gibi çeşitli lojistik sebeplerden kaynaklandığı belirtildi.

10 EYLÜL’DE YOLA ÇIKILACAK

Açıklamaya göre, bugün yola çıkması planlanan Sumud Filosu gemileri, başkent Tunus’taki Sidi Busaid Limanı’ndan 10 Eylül’de hareket edecek. Bu hareketin diğer bileşenlerle koordineli olarak yapılacağı vurgulandı. Ayrıca, gemilerin uğurlanması için çarşamba günü resmi ve halka açık etkinlikler düzenlenecekken, İspanyol gemilerini karşılama törenlerinin ise bugün gerçekleştirileceği ve katılmak isteyen Tunuslulardan davet edildiği ifade edildi.