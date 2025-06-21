Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu İstanbul’da

KÜRESEL ULAŞTIRMA KORİDORLARI FORUMU DÜZENLENİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 27-29 Haziran tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılışı yapılacak forumda, 70 ülkeden temsilcilerin toplanacağı belirtildi. Uraloğlu, “Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu ‘Türkiyesiz Koridor Olmaz’ vizyonunu bu forumda bir kez daha somutlaştırıyoruz” ifadelerini kullandı.

AMACIMIZ KÜRESEL POLİTİKALARA YÖN VERMEK

Bakan Uraloğlu, forumda bakan düzeyinde katılımcılar, uluslararası kuruluşlar ve sektör temsilcilerinin bir araya geleceğini vurgulayarak, “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’nda amacımız sadece fikir alışverişi yapmak değil; küresel ulaştırma politikalarına yön verecek bir zemin oluşturmaktır. ‘Kesintisiz bağlantısallık, sınırsız olanaklar’ vizyonumuzu bu forumla dünyaya duyuracağız” dedi. Dünya Bankası’nın da desteklediği forumda, alanında uzman isimler ve uluslararası sektör kuruluşlarının üst düzey temsilcileri yer alacak.

ORTA KORİDOR ETKİNLİĞİ DÜZENLENECEK

Forum kapsamında 28 Haziran’da ‘Orta Koridor Tanıtım Etkinliği’ düzenleneceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Bu toplantıyla Orta Koridor üzerindeki ülkelerin bakanları ve sektör temsilcileri İstanbul’da bir araya gelecek. İş birliği adımları ele alınacak, özel sektörle yuvarlak masa toplantıları yapılacak” dedi. Ayrıca, toplantıda sınır geçişleri, dijital dönüşüm ve altyapı optimizasyonu gibi konuların ele alınacağı bildirildi.

TÜRKİYE’NİN JEOSTRATEJİK ÖNEMİ

Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma vizyonunu ‘Kesintisiz Bağlantısallık, Sınırsız Olanaklar’ mottosuyla dünyaya taşıdığını belirterek, “İstanbul’da çizilecek bu yol haritası, sadece bölgemize değil tüm dünyaya yeni ulaşım perspektifleri sunacak” dedi. Türkiye’nin jeostratejik önemine de değinen Uraloğlu, “Türkiye, 4 saatlik uçuşla 51,2 trilyon dolarlık ekonomik hacme sahip 67 ülkenin merkezinde yer alıyor. Bu coğrafyada 1,5 milyar insan yaşıyor. Böyle bir havzanın kesintisiz, güvenli ve sürdürülebilir bağlanabilmesi için Türkiye’nin rolü tartışmasızdır.” şeklinde konuştu.