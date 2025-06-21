Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu Öncesi Toplantı Yapıldı

KÜRESEL ULAŞTIRMA KORİDORLARI FORUMU ÖNCESİ AÇIKLAMALAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, ‘Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu’ öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada yapılan görüşmelerde, “Kalkınma Yolu Koridoru’nun alternatifi olarak G7 zirvesinde IMEC koridoru konuşuldu. Yani Umman’dan başlayıp Arabistan üzerinden İsrail’in Hayfa limanına ulaşacak bir koridor önerilmiştir. Kalkınma Yolu Koridoru aksiyonel bir yaklaşımken, IMEC reaksiyonel bir yaklaşımdır, planlanmamıştır. Bu koridorların gelecekte tekrar gündeme gelmesi söz konusu, özellikle İsrail’in durumu dikkate alındığında” ifadesini kullandı.

Bakan Uraloğlu, İran-İsrail savaşından etkilenen Türk firmalarına ait uçaklarla ilgili de bilgi verdi. “İran’da 7, Irak’ta ise 4 uçağımız kaldı. Pegasus’a ait 7, Türk Hava Yolları’na ait 2, Ajet’e ait 1 ve Tailwind’e ait 1 uçağımız bulunuyor. Durumu, Dışişleri Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatımız aracılığıyla izliyoruz” dedi. Güvenlik endişeleri nedeniyle uçakların bulunduğu bölgedeki hava trafiğinin yoğun olduğunu da belirtti. “Bütün ekibimizi can güvenliğini sağlamak için buraya getirdik” diye ekledi.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ

Yap-İşlet-Devret Projeleri ile ilgili sorulara Uraloğlu, “İstanbul-İzmir Otoyolu’nu 2035 yılında bakımları yapılmış şekilde teslim alacağız. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nün ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun tamamını 2029 ve 2030 yıllarında devreye alacağız. Toplamda 70 civarında yap-işlet-devret projesi hayata geçirdik. Bu projeler, kamu-özel iş birliğiyle yaklaşık 51 milyar dolarlık yatırımı kapsıyor” ifadelerini kullandı. Projelerin nasıl yönetileceği hakkında da bilgi veren Uraloğlu, “2028 sonrası işletme noktasında çeşitli kararlar alabileceğiz” dedi.

ORTA KORİDOR HAKKINDA GÖRÜŞLER

Kalkınma Yolu ve Orta Koridor üzerine de açıklama yapan Uraloğlu, Irak tarafında henüz bir çalışma olmadığını ve finansman konusunda konuşmalar yapıldığını söyledi. “Orta Koridor’da günde 60 tren geçişi olduğunu söyleyebilirim. Kapasite neredeyse dolmuş durumda. Kısa ve uzun vadede Orta Koridorun zayıflatılacağını düşünmüyoruz. Şu anda yük taşımacılığı açısından güçlü bir yapı haline geldi” diye ekledi. Uraloğlu, yeni yatırımlar şartlarının iyileşmesi halinde cazibesinin artabileceğini de savundu.