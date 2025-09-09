Küresel Yardım Filosu Yola Çıkıyor

KÜRESEL SUMUD FILOSU’NDA ANTALYA’DAN 3 AKTİVİST VAR

Gazze’ye yapılan yardımlara yönelik İsrail ablukasını kırmayı hedefleyen Küresel Sumud Filosu, 44’ten fazla ülkenin işbirliği ile kurulmuş durumda. Filistin ile dayanışma amacı taşıyan bu uluslararası sivil yardım filosuna, Antalya’dan da 3 aktivist katılıyor. Diğer katılımcılar arasında İspanya, İtalya, Yunanistan ve Tunus’tan tekneler bulunuyor. Sumud Filosu, 31 Ağustos’ta İspanya’nın Barselona şehrinden yola çıkarak Tunus’a mola verdi.

AKTİVİSTLER YOLA ÇIKMAYI BEKLİYOR

Sumud Filosu’na katılmak üzere Antalya’dan Tunus’a giden aktivistler Alpaslan Arslan, Hakan Şimşek ve İzzettin Yılgın yola çıkacakları günü sabırsızlıkla bekliyor. Antalya Kudüs Platformu’ndan Alpaslan Arslan, “Biz Gazze’ye ulaşsak da ulaşmasak da kazanmış olacağız. İsrail bizi engellese de engellemese de kaybetmiş olacak. Allah’ın izni ve sizin dualarınızla Gazze’ye ulaşacağız” ifadelerini kullandı.

YARDIM SEFERBERLİĞİNE VURGU

Antalya Kudüs Platformu’ndan İzzettin Yılgın da “İnşallah hukuksuz ambargoyu delmek için uğraşacağız. İnşallah başaracağız. Rabb’im nasip ederse Gazzeli kardeşlerimize yardımlarımızı götüreceğiz” diyerek umutlu bir mesaj verdi. Aktivist Hakan Şimşek, Tunus’tan tüm Antalyalılara selam gönderdikten sonra İspanya’dan yola çıkan filonun başarıyla Tunus’a ulaştığını hatırlattı. Şimşek, “Buradaki kucaklaşma görülmeye değerdi” şeklinde konuştu.

GÖNÜLLÜLER HEYECANLA BEKLİYOR

Aktivistlerin Tunus’ta bir araya gelmesinin, Gazze’deki Filistinlilerle kucaklaşma anlamına geldiğini belirten Şimşek, “Gazzeli kardeşlerimiz bizi beklesin. Geliyoruz” şeklinde heyecanını ifade etti. Antalyalı aktivistler, İspanya’dan Tunus’a ulaşan gönüllülerin dinlenmesinin ardından birlikte yola çıkacakları günü merakla bekliyor.