Kürgen Beslenme ile Sağlıklı Tüketim Önerisi

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’NDEN BESLENME TAVSİYELERİ

KARADENİZ Teknik Üniversitesi (KTÜ) Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazlı Nur Aslan Çin, Kurban Bayramı’nda kesilen kurban etinin belli bir süre bekletilmesinin ardından sebze ağırlıklı besinlerle birlikte tüketilmesini öneriyor. Çin, “Kestiğimiz kurban etini, 12-24 saat aralığında buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor” sözleriyle etin dinlendirilmesinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca kavurma yaparken, doymuş yağ eklemeden, etin kendi yağı ile kısık ateşte ve az tuz ile pişirilmesinin yeterli olduğunu belirtti.

ET TÜKETİMİNDE DENGELİ BESLENME

Kurban Bayramı yaklaşırken, hayvan pazarlarındaki hareketlilik devam ediyor ve uzmanlar kurban etinin tüketimi ile saklanmasına dair çeşitli tavsiyelerde bulunuyor. Doç. Dr. Çin, “Et tüketiminde aşırıya kaçmadan sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edilmeli. Kırmızı etin yanında sebze ağırlıklı besinler ile meyve gibi lifli gıdalar da tüketilmelidir” diyerek dengeli bir beslenmenin önemini anlattı.

KAVURMANIN RİSKLERİ

Kahvaltılarda sıkça tercih edilen kavurmanın sağlık açısından riskler taşıyabileceğine dikkat çeken Doç. Dr. Çin, “Kurban Bayramı gelince kahvaltı sofalarındaki kavurma istenen bir yemek oluyor. Kavurma yerine ızgara, haşlama ve fırında et tercih edilmelidir” ifadesiyle alternatif pişirme yöntemlerini önerdi.

SAĞLIKLI YAN BESİNLER

Doç. Dr. Çin, “Kesim sırasında ‘bulaş’ riskini önlemek için ekmek ve sebzelerin kesildiği tahtaların dışında et için ayrı bir tahta kullanmalıyız” diyerek hijyen kurallarına dikkat çekti. Ayrıca etle birlikte sebze ağırlıklı beslenmenin sindirimi kolaylaştırdığını belirterek, “Brokoli, karnabahar, salatalık ve domatesten yapılan çoban salata ya da mevsim salatası tercih edilmelidir. Limonlu bir salata tüketmek, demir emilimini artıracaktır” diye ekledi.

PIŞIRMEYİ DİKKATLİ YAPMAK GEREKİYOR

Kurban etinin pişirilmesinde dikkatli olunması gerektiğini belirten Çin, “Etin yüksek ateşte, mangalda pişirilmesi kanserojen bileşiklerin oluşmasına neden oluyor” diyerek doğru pişirme yöntemlerine dikkat çekti. Yanmış etlerin tüketilmemesi gerektiğini de belirtti.

ET SAKLAMA YÖNTEMLERİ

Son olarak, Doç. Dr. Çin, buzluktan çıkarılan etlerin saklanmasına dair önerilerini paylaştı: “Et kesildikten sonra ‘ölüm katılığı’ dediğimiz olayın sonlanması gerekiyor. Et, küçük parçalar halinde kıyma ya da kavurma yapılarak tek kullanımlık şekilde saklanmalıdır. Saklama süresi maksimum 6 ay olmalıdır.” Ayrıca çözme işlemi için doğru yöntemlerin kullanılması gerektiğini vurguladı.