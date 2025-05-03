Kürşad Zorlu, 3 Mayıs’ı Kutladı

3 MAYIS TÜRKÇÜLÜK GÜNÜ’NÜ KUTLADI

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, “3 Mayıs Türkçülük Günü”nü kutladı. Zorlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Türk dünyası ve aziz milletin bu anlamlı günü tebrik etti ve “3 Mayıs 1944 tarihi, Türk dünyası ülküsüyle yanan yüreklerin onurla direndiği bir dönüm noktası olmuştur” dedi.

TÜRK TOPLUMUNUN DAYANIŞMASI

Paylaşımında devam eden Zorlu, o günlerde birçok vatan evladının, bu inancı taşıdığı için tutsak edildiğini ve çeşitli eziyetlere maruz kaldığını belirtti. Günümüzde ise “ortak değerlerde kenetlenen, Türk adıyla şekillenen müşterek bir teşkilat ve dayanışma zemini yükselmektedir” diye ekledi.

TEKNOFEST’İN ÖNEMİ

Zorlu, coşkuyla gerçekleşen TEKNOFEST’i ve bu festivale ev sahipliği yapan Kuzey Kıbrıs Türk halkına kazandırılan büyük eserleri de vurgulayarak, “Bu yükselişin bir tezahürü” olduğunu ifade etti. Son olarak, yüreğini Türk milletinin istiklaline, kalemini Türk dünyasının istikbaline adayan büyük fikir ve mücadele insanlarını bir kez daha rahmetle, minnetle yad ettiğini kaydetti.