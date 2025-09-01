Kürşad Zorlu, Isparta’da temaslarda bulundu

ZİYARETLERİN BAŞLANGICI

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Isparta’da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Zorlu, programına öncelikle Isparta Valisi Abdullah Erin’i makamında ziyaret ederek başladı. Ardından İsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ile bir araya gelerek kentteki yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER

Ziyaretlerinin devamında Vatan Mahallesi’nde bulunan Isparta Yörük Türkmen Derneği üyeleriyle buluşan Zorlu, dernek üyeleri tarafından kendisine Yörük ve Türkmen kültürünü simgeleyen geleneksel omuz örtüsü hediye edildi. Dernek üyeleriyle bir süre sohbet ettikten sonra, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Isparta Şubesi’nde şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla TBMM’de Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun kurulduğunu ifade etti. Zorlu, “Komisyon terör örgütünün kendisini lağvetme kararının, silah bırakma iradesinin tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacak hukuki ve teknik düzenlemeleri yapmakla ve bunların tavsiye kararlarını Meclise iletmekle sorumludur” sözleriyle komisyonun görevinden bahsetti. Ayrıca, kamuoyuna yansıyan sosyal medya iddialarının gündemlerinde olmadığını vurguladı.

NATURAL AROMALARIN TANITIMI

Son olarak Isparta Belediyesi Misparta Koku Atölyesi’ne geçerek burada gül, lavanta ve lotus gibi çeşitli çiçeklerin özünden üretilen doğal kokular hakkında yetkililerden bilgi alan Zorlu, AK Parti Isparta İl Kadın Kolları Başkanı Dilek Gündüz’ün moderatörlüğünde düzenlenen söyleşiye katıldı. Burada katılımcılara AK Parti’nin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.