Kürşad Zorlu, Türk İş İnsanlarıyla Bir Araya Geldi

KAZAKİSTAN TEMASLARI ÇERÇEVESİNDE GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Kazakistan’daki temasları çerçevesinde Türk iş insanlarıyla bir araya geldiğini duyurdu. Zorlu, sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajında, “Kazakistan temaslarımız kapsamında Türk iş insanlarıyla bir araya geldik. Kazakistan ile ticaret hacmimiz 6 milyar doları aşsa da bunu iki katına çıkarma potansiyelimiz bulunuyor” şeklinde belirtti.

TİCARET HACMİNİ ARTIRMA HEDEFİ

Zorlu, “Ticari ilişkilerimizi daha da artırmak adına her düzeyde istişarelerimizi sürdüreceğiz” ifadeleriyle Kazakistan ile ticari ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik kararlılığına vurgu yaptı. Türk iş insanlarıyla yapılan toplantıların, ilişkilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirtti.