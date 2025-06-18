Kürşat Demir, Aile Saadeti’nde Selim

KÜŞAT DEMİR’İN HAYATI VE KARIYERİ

ATV ekranlarında yayınlanan Aile Saadeti dizisindeki başarısıyla dikkat çeken Kürşat Demir’in yaşamı ve kariyeri merak ediliyor. “Aile Saadeti Selim kimdir?” sorusu ile izleyiciler, Kürşat Demir’in biyografisi, eğitim geçmişi ve katıldığı projeleri araştırıyor. Özellikle “Kürşat Demir kaç yaşında, nereli?” gibi sorular gündeme geliyor. Oyuncunun tiyatro kökeni ve yurtdışındaki eğitim deneyimi öne çıkıyor.

KÜRŞAT DEMİR’İN DİZİDEKİ KARAKTERİ

Kürşat Demir, ATV’nin yaz dizisi Aile Saadeti’nde “Doberman Selim” karakterine hayat veriyor. Selim, yeni nesil bir gangster izlenimi yansıtıyor; rap müzikle ilgisi var ve çevresinde güven sarsan bir profil çizerken dikkat çekiyor. Ancak hikâye ilerledikçe Selim’in içindeki iyi niyet de gün yüzüne çıkıyor ve konağın sakinleriyle olan çatışmalı ama duygusal ilişkileri izleyicilerin ilgisini çekiyor.

EĞİTİM HAYATI VE KARIYERİ

Kürşat Demir, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nden 2016 yılında mezun oldu. Ayrıca İngiltere’de Falmouth Üniversitesi’nde Erasmus eğitimi almış ve oyunculuk bilgisini uluslararası seviyeye taşımıştır. Eğitim hayatının ardından televizyon kariyerine atılan Demir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Prens, Adı Sevgi, Kafa Doktoru gibi dizilerde de görev almıştır.