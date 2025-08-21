Haberler

Kürse Rampasında Kaza, Bir Yaralı

TRAFİK KAZASI BİLGİLERİ

Balıkesir-Bursa kara yolunun Kürse rampası mevkiinde bir trafik kazası gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 42 ST 397 plakalı çekici ve 42 R 2831 plakalı dorsesiyle seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak kaza yaptı.

OLAYA MÜDAHALE

Kazanın ardından olay yerine Susurluk Grup Amirliği itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, bulunduğu yerden çıkarılan yaralı sürücü M.B.’yi sağlık ekiplerine teslim etti. M.B., ardından Susurluk Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme süreci devam ediyor.

