Kursk NGS’de Yangın, Radyasyon Normal

KURSK NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ’NDE RADYASYON SEVİYESİ NORMALDİR

Rusya’nın Kursk Nükleer Güç Santrali bölgesinde, saldırı hazırlığındaki insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi sonrasında yangın çıktı. Ancak, Rusya’da bu yangının ardından yapılan ölçümlerde radyasyon seviyesinin normal düzeyde olduğu açıklandı.

YANGIN VE RİSKLER HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) tarafından yapılan yazılı açıklamada, düşürülen İHA’nın sebep olduğu yangın nedeniyle Kursk NGS bölgesindeki durumun kontrol altında olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Kursk NGS ve civarındaki bölgede her iki saatte bir ölçüm yapılmakta ve radyasyon durumu kontrol edilmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre radyasyon standartlarında fazlalık tespit edilmemiştir” ifadesine yer verildi.

VALİDEN TEPKİ VE UKRAYNA’YA YÖNELİK SALDIRILAR

Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Kursk NGS’ye yönelik düzenlenen İHA saldırısına bir yazılı açıklama ile tepki gösterdi. Rusya Savunma Bakanlığı ise, gece boyunca saldırı gerçekleştiren Ukrayna’ya ait 95 İHA’nın Rus hava savunma sistemleri tarafından farklı bölgelerde düşürüldüğünü duyurdu. Kursk NGS’ye yönelik saldırı sırasında düşürülen İHA’nın sebep olduğu yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.