Kurşunlu Çileği Hasadı Başladı

HASAT BAŞLADI

Bursa’nın İnegöl ilçesinde yetiştirilen ‘kırmızı elmas’ olarak bilinen Kurşunlu çileğinde yılın ilk hasadı başlamış durumda. 13 bin dekar alanda yapılan üretimde 10 bin ton rekolte bekleniyor. Çilek, tarlada 70-80 lira arasında alıcı buluyor. Bu özel çilek, İnegöl ilçesine bağlı Kurşunlu Mahallesi’nin tek geçim kaynağını oluşturuyor ve Türkiye’nin farklı şehirlerine gönderiliyor. Ancak bu yıl yaşanan kırağı, hasadın mayıs ayı başında değil, ancak mayıs sonunda başlamasına neden oldu.

DON OLAYI ETKİSİ

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, çilek hasadı için tarlalarda inceleme yaptı. Çelik, “Normal şartlarda çilek hasadı 1 Mayıs’ta başlardı. Ancak bu yıl ülkemizin 61 ilini etkileyen don olayı nedeniyle çileklerde yanma yaşandı. Hasat 1 ay gecikmeli başladı ve bu gecikme sadece Kurşunlu bölgesinde 3,5 milyon lira civarında bir kayba yol açtı” diye söyledi. Ayrıca, genç fidanlarının daha fazla ekilmesinin de rekoltede düşüşe sebep olduğunu belirtti.

İHRACAT POTANSİYELİ

Çelik, bu yıl toplamda yine 10 bin ton civarında çilek üretimi olacağını ifade etti. Ortalama fiyatın 60 lira olduğunu düşündüğünde, bu durumun bölgeye 600 milyon TL civarında bir gelir sağladığını dile getirdi. Bunun, diğer ürünlerden zarar gören çiftçilerin çilekle geçimlerini sağlamalarına yardımcı olacağını belirtti.

Çelik, ihracattan da bahsederek, “Bildiğiniz gibi her sene buradan ihracata ürün gidiyor. Bu sene hasadın geç başlamasına neden olan soğuklardan dolayı biraz gecikme yaşandı. Şu anda dört farklı ülkeden ihracatçılar burada mevcut. Irak’tan, Rusya’dan, Gürcistan’dan ve hatta savaş olmasına rağmen Ukrayna’dan gelen ihracatçılar burada çilek alımı için dolaşıyor” şeklinde konuştu.