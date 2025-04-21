Kurşunlu’da Tarihi Eserler Ele Geçirildi

KURŞUNLU’DA TARİHİ ESERLER ELE GEÇİRİLDİ

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gemlik ilçesi Kurşunlu Mahallesi’nde yaptıkları uygulama sırasında bir aracı şüphe üzerine durdurdu. Durdurulan 06 FF plakalı araçta gerçekleştirilen aramada, tarihi eser niteliği taşıyan materyallere ulaşıldı.

BİZANS VE ROMA DÖNEMİNE AİT ESERLER BULUNDU

Yapılan detaylı incelemelerde, araçta toplam 226 adet sikke ve 1 adet minyatür heykel ele geçirildi. Elde edilen sikkelerin Bizans ve Roma dönemine ait olduğu, minyatür heykelin ise Helenistik döneme ait olduğu değerlendiriliyor. Ele geçirilen tarihi eserler, gerekli koruma önlemleriyle muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili olarak araçta bulunan M.Y. ve H.N. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadeleri alındıktan sonra, mevcutlu bir şekilde sevk edildikleri adli mercilerce serbest bırakılması gerçekleşti.