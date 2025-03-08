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Kürt Aktivistten LGBT Pankartına Tepki

KADINLAR GÜNÜ YÜRÜYÜŞÜNE TEPKİ

Dünya Kadınlar Günü’nde düzenlenen bir yürüyüşte açılan LGBT pankartı üzerine Kürt aktivist Zeynep Alkış sert bir tepki gösterdi. Alkış, “Kürt kadınının onurunu, ahlakını ve aile yapısını hedef alan bu zihniyet, ne Kürt halkının ne de Kürt kadınının yanındadır.” ifadelerini kullandı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ülke genelinde farklı etkinlikler ve yürüyüşlerle kutlandı. Ancak bazı yürüyüşler, “LGBT” propagandasına dönüşerek tartışmalara neden oldu. Yürüyüşlerden birinde kadınlar LGBT pankartı açtı. Zeynep Alkış, bu duruma karşı sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Alkış, “Kadın hakları bahanesiyle toplumu yozlaştıran bu dayatmalara karşı durmak, gerçek anlamda Kürt kadınının yanında durmaktır!” dedi.

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