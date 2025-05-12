Kurt, Elazığ Merkez’e İndi

DOĞAL YAŞAM ALANINDAN ŞEHİR MERKEZİNE İNEN KURT

Elazığ’da doğal yaşam alanında yiyecek bulamayan bir kurt, gece saatlerinde şehir merkezine indi. Bu ilginç anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

YABAN HAYVAN POPÜLASYONU ETKİLENİYOR

Elazığ bölgesinde yaban hayvan popülasyonu yoğun olmasına rağmen, yiyecek bulmakta zorluk çeken hayvanlar, son zamanlarda şehir merkezini tercih ediyor. Şimdiye kadar bu duruma tanıklık eden sakinler, bir kurtun Rüstempaşa Mahallesi’ne kadar inmesine tanık oldu. Kısa bir süre mahallede bulunan kurt, daha sonra gözden kayboldu. O anlar, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.