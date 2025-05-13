Kürt İttifakı, Güçlü Bir Gelecek Sağlayabilir

YÜKSEL GENÇ’İN PKK’DAN AYRILIŞI VE GÖRÜŞLERİ

Eski PKK’lı Yüksel Genç, terör örgütünün dağ kadrosunda dört yıl geçirdikten sonra örgütün fesih kararını değerlendiriyor. Genç, bu kararın hem Devlet Bahçeli, hem Recep Tayyip Erdoğan, hem de Abdullah Öcalan’ın barış konsensüsünde önemli bir gelişme olduğunu vurguladı. Genç, “Türkiye eğer Kürt meselesi ve Kürtlerle kurduğu ittifakı sağlıklı yürütürse Orta Doğu’da edici bir güç olarak açığa çıkacak” şeklinde ifadeler kullandı.

YÜKSEL GENÇ KİMDİR?

Yüksel Genç, 1999 yılında sekiz kişilik bir PKK grubu ile barış amacıyla Türkiye’ye gelmiş, ardından beş yıl cezaevinde kalmıştır. 2004 yılında tahliye olduktan sonra Sosyo Politik Saha Araştırma Merkezi Koordinatörü olarak görevine devam etmiştir. Genç, PKK’nın fesih kararını çok değerli buluyor ve bu kararı büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor.

GEÇMİŞTEKİ SÜREÇLERİN DEĞERLENDİRMESİ

“Aldıkları kararın beklenen bir karar olduğunu fakat geç kalındığını” belirten Genç, 1999’dan 2004’e kadar olan dönemi Türkiye’nin 50 yıllık süreç içinde yaşadığı negatif barış sürecinin en uzun ve önemli dönemlerinden biri olarak nitelendiriyor. Bu süreçte yaşanan ölüm sayısının azaltılmasının önemine dikkat çeken Genç, “O kadar kıymetli bir süreci ne yazık ki dönemin siyasal aklı değerlendiremedi” diye ekliyor. Bu süreçten sonra ise 10 binlerce gencin hayatını kaybettiğini, hem Türk, Kürt ve farklı topluluklardan insanların kayıplarının olduğunu sözlerine ekliyor. Toplumların arasındaki büyük yarıkların da bu dönemde açıldığını ifade ediyor.