Kürt Kardeşim, Bu Eli Sımsıkı Tutmayı Bekliyoruz

ERDOĞAN’DAN BAHÇELİ’YE DESTEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile ilgili yaptığı çağrıya dair, “Cesur çıkışıyla istikamet çizdi.” açıklamasında bulundu. Bahçeli’nin çağrısını tarihi bir fırsat olarak nitelendiren Erdoğan, “MHP Genel Başkanı’nın son çağrılarını bu çerçevede okuyanlar önümüze açılan tarihi fırsat penceresini görmekte ve heyecanlanmaktadır.” dedi.

MUHATABIMIZ MİLLETİMİZDİR

Erdoğan, “Buna karşılık ülkenin ve milletin ortak çıkarları yerine kendi şahsi gündemlerinin peşinde olanlar her zamanki gibi tutarsızlık ve boş laf bataklığında çırpınmayı sürdürmektedir. Bizim muhatabımız milletimizdir.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’e de teşekkür eden Erdoğan, “Devlet herkesin devleti olmalı, herkesi eşit kucaklamalı” siyasetimizi açık yüreklilikle dile getirdiği için kendisini tebrik etti.

29 EKİM’İN ANLAMINA VURGU

Erdoğan, Cumhuriyet’in kuruluş yıldönümüne atıfta bulunarak, “Dün Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümüydü, coşku ile kutladık.” şeklinde bir açıklama yaptı. TUSAŞ’a yönelik saldırıların ardından çalışanlarla bir araya geldiğini belirtip, T625 GÖKBEY’in ilkini Jandarma’ya teslim ettiklerini, yıl sonuna kadar 2 adet daha teslim edileceğini ve toplamda 20 GÖKBEY’in farklı kurumlara verileceğini duyurdu.

CUMHURİYET BİRLİĞİ SIMGELİYOR

Cumhuriyetin bir şahsın ya da bir grubun değil, tüm millete ait olduğunu ifade eden Erdoğan, “Bu cumhuriyet hem zenginlerin hem de yoksulların cumhuriyetidir.” dedi. Türkiye’nin tarihi boyunca yaşadığı sorunların, Cumhuriyet’in arkasına saklanıp yapılan zulümlerden kaynaklandığını belirtti.

TERÖRLE MÜCADELE VURGUSU

Erdoğan, “Başarıyla sürdürdüğümüz terörle mücadele, Türkiye’nin geleceği için hayati bir öneme sahiptir.” diyerek, terörle mücadelede büyük ilerleme kaydettiklerini söyledi. Bahçeli’nin çağrısının bu konudaki duruşlarını pekiştirdiğini düşündüğünü belirterek, “Milletimizin Türkiye’nin terör kamburundan kurtulması için gereken adımların atılması konusundaki yaklaşımını desteklediğini biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

KÜRT KARDESİMİZE MESAJ

Erdoğan, Kürt halkına yönelik de çağrı yaparak, “Kürt kardeşlerim, bu eli sımsıkı tutmanı bekliyoruz.” dedi ve Türkiye’nin geleceği için birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin, Abdullah Öcalan konusunda yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, terör sorununu tamamen ortadan kaldırma kararlılığını aktardı.