Kurt, Kırıkkale’de 16 hayvanı öldürdü

KURT SALDIRISI 16 KÜÇÜKBAŞ HAYVANI TELEF ETTİ

Kırıkkale’nin Yahşihan ilçesinde bir bağ evine giren kurt, 16 küçükbaş hayvanın yaşamına son verdi. Hayvan sahibi Ali Gökdere, “Kendim yemedim, onlara yedirdim. Canavar geldi, hepsini kırdı geçti” şeklinde konuştu. Olay, Karadere mevkiindeki bir bağ evinde gece saatlerinde gerçekleşti.

AĞILDAKİ KOYUNLAR TELEF OLDU

Edinilen bilgiye göre, emekli Ali Gökdere’ye ait ağıla giren kurt, sabah saatlerinde Gökdere’nin koyunlarını telef halinde bulmasına neden oldu. Saldırı sonucunda 16 küçükbaş hayvanın hayatını kaybederken, yalnızca 4 kuzu saldırıdan kurtulmayı başardı. Gökdere, “Bir merakla 6 koyun almıştım. 6 koyundan 4’ünü kurbanda satmıştım. Kalan 2 tanesini de 18’e kadar çoğalttım. Daha sonra canavar geldi, bir günde hepsini kırdı geçti. Yapacak bir şey yok” ifadelerini kullandı.

Kendisine ait hayvanlara emekli maaşıyla yem ve saman aldığını belirten Ali Gökdere, “Saat 22.00’de kapatmıştım, sabah da hepsini ölü olarak gördüm. Kendim yemedim, bunlara yedirdim. Yemini, samanını emekli maaşımdan 3-5 kuruş katarak aldım, büyüttüm. 4 tane kuzum kaldı, onları da görmemiş, tahminimce şişmiş, onlar da ölür” dedi. Hayvanların onun için bir uğraş ve moral kaynağı olduğuna değinen Gökdere, “Burada artık vakit de geçmez” şeklinde düşüncelerini paylaştı.