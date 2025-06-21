Kurt, Koyunu Aldı, Ama Kaçtı

KURTUN KOYUNLA MÜCADELESİ GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde, bir kurtun ağıldaki koyunla mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, ilçenin Özyar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir kurt, ağıldaki sürüye daldı ve gözüne kestirdiği koyunu yakaladı.

KURTUN KOYUNUNU ALMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Kurt, kaptığı koyunu duvarın üzerinden çıkartmaya çalıştı. Ancak koyunu duvardan alamayınca, ölü taklidi yapan koyundan vazgeçti. Koyun, bu sırada ölü numarası yaparak kurtulmayı başardı.

Ayaklanan koyun, sürünün yanına geri döndü. Kurtla koyunun bu mücadelesi, diğer koyunlar tarafından dikkatle izlendi. Olayın anları, çevredeki güvenlik kamerasına anbean yansıdı.